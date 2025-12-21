Ngày 21/12, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu vệ tinh 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) cho biết, ê-kíp cấp cứu tại đây vừa cấp cứu môt ca bệnh ngừng tim.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1985, nặng khoảng 110kg, có tiền sử béo phì và hen phế quản nhiều năm, đang sử dụng thuốc xịt giãn phế quản tại nhà.

Theo người nhà, vài ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho nhiều, khó thở tăng dần. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, anh tự ý tăng số lần sử dụng thuốc xịt giãn phế quản. Do cảm giác “xịt vào thấy đỡ hơn một chút”, bệnh nhân chủ quan, tiếp tục ở nhà theo dõi mà không đi khám chuyên khoa.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Tối 19/12, gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ. Khi chạy vào kiểm tra, người thân phát hiện bệnh nhân nằm bất động trên giường, toàn thân tím tái, gọi hỏi không có phản ứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, gia đình lập tức gọi cấp cứu 115 trong trạng thái hoảng loạn.

Khi ê-kíp cấp cứu tiếp cận hiện trường, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân. Các nhân viên y tế ngay lập tức tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao.

Trong quá trình đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, ê-kíp ghi nhận trong họng bệnh nhân có nhiều sợi mì gói trào ra, cho thấy khả năng bệnh nhân đã ăn uống trong lúc khó thở và xảy ra hít sặc, gây bít tắc đường thở.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực hồi sức liên tục, tim bệnh nhân đã đập trở lại. Ngay sau đó, bệnh nhân này được chuyển khẩn cấp về bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Các xét nghiệm cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng trong máu tăng cao.

Hình ảnh X-quang phổi ghi nhận tổn thương dạng kính mờ, chiếm khoảng một phần ba vùng đáy phổi hai bên, gợi ý tình trạng viêm phổi hoặc tổn thương do hít sặc. May mắn, các thăm dò cho thấy não và tim chưa ghi nhận tổn thương cấu trúc.

Theo bác sĩ Tuệ, bệnh nhân đã được cứu sống trong gang tấc. Chỉ cần chậm thêm vài phút, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn.

Từ ca bệnh này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng cần thay đổi nhận thức trong việc điều trị hen phế quản. Đây không phải là bệnh “chỉ cần xịt thuốc là xong”. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở tăng dần, ho nhiều, phải dùng thuốc xịt liên tục mà không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời. Đặc biệt, tuyệt đối không ăn uống khi đang khó thở, bởi nguy cơ hít sặc và bít tắc đường thở là rất cao.

