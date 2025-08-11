Tăng dung lượng bộ nhớ, đồng thời tăng giá

Trước đây, chúng tôi từng than phiền về dung lượng RAM trên Mac cho đến khi Apple buộc phải nâng mức mặc định lên 16GB để đáp ứng Apple Intelligence.

Và hiện tại, “chiến dịch” mới của chúng tôi là yêu cầu Apple tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm của iPhone 17 Pro lên 256GB, thay vì mức 128GB hiện tại.

Concept iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Theo một bài đăng trên Weibo của Setsuna Digital – nguồn rò rỉ iPhone khá uy tín – Apple sẽ tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm của iPhone 17 Pro lên 256GB, thay vì mức 128GB hiện tại.

Setsuna Digital viết: “Năm 2025, bản Pro cuối cùng cũng sẽ bắt đầu ở 256GB. Điều này thực sự không dễ gì với Apple”.

Nếu đúng, đây sẽ là bước nhảy từ mức 128GB trên iPhone 16 Pro hiện tại. Riêng iPhone 16 Pro Max vốn đã có dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB.

Nghe có vẻ là tin vui, nhưng Setsuna Digital trong một bài đăng tiếp theo lại cho biết giá khởi điểm sẽ tăng thêm 50 USD, đồng nghĩa iPhone 17 Pro bản thấp nhất sẽ có giá từ 1.049 USD hoặc 1.149 USD, tùy khả năng có tính thêm khoản chênh 100 USD mà Apple hiện áp dụng cho bản 256GB hay không.

Nhiều báo cáo khác cũng cho rằng giá của dòng iPhone 17 có thể tăng. Điều này gần như không thể tránh khỏi, xét đến tình hình kinh tế, thuế quan và chi phí sản xuất leo thang.

Một cách để Apple “giảm nhẹ cú sốc” tăng giá là điều chỉnh dung lượng lưu trữ mặc định. Ví dụ, khi ra mắt iPhone 15 Pro Max, Apple đã bỏ bản 128GB và bắt đầu từ 256GB, nhưng giá khởi điểm tăng thêm 100 USD lên 1.199 USD.

Tuy nhiên, đây cũng chính là mức giá của iPhone 14 Pro Max bản 256GB, nên về kỹ thuật mà nói, Apple không tăng giá, chỉ loại bỏ lựa chọn rẻ hơn.

Nhiều khả năng Apple sẽ áp dụng chiến lược tương tự cho iPhone 17 Pro. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì mức giá 1.049 USD cho 256GB thực ra là… giảm giá, vì hiện iPhone 16 Pro bản 256GB được bán ở mức 1.099 USD.

Tất nhiên, điều này chỉ đúng nếu Apple không tăng giá khởi điểm thêm 150 USD.

Với các mẫu không phải Pro, Apple được cho là sẽ giữ nguyên giá 799 USD cho iPhone 17.

Riêng iPhone 17 Air – mẫu thay thế cho iPhone 16 Plus giá 899 USD – có thể sẽ đắt hơn, rơi vào khoảng 949 USD hoặc 999 USD để lấp chỗ trống của bản Pro giá thấp.

Video mô hình iPhone 17 Pro Max màu cam rò rỉ trên X.

Pro Max dự kiến sẽ là mẫu đắt nhất trong dòng sản phẩm. Theo các nguồn rò rỉ gần đây, giá iPhone 17 Pro Max có thể nằm trong khoảng 1.199 USD đến 1.249 USD, nhưng vẫn có khả năng tăng thêm, theo Apple Clubs.

Là mẫu cao cấp nhất, iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ sở hữu nâng cấp phần cứng mạnh mẽ: camera chính 48MP, ống kính góc siêu rộng, ống kính tele, cùng khả năng zoom quang học lên đến 8x và zoom kỹ thuật số 100x.

Nhiều nâng cấp cũng đồng nghĩa với khả năng tăng giá cao hơn.

Tất cả sẽ được sáng tỏ trong thời gian ngắn tới, khi Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 vào tháng sau.

Dòng iPhone 17 ra mắt ngày 9/9

Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ chính thức được công bố vào đầu tháng 9, nhiều khả năng là ngày 9/9/2025.

Apple sẽ cho đặt hàng trước (pre-order) bắt đầu vào thứ Sáu ngày 12/9, và ngày mở bán chính thức sẽ rơi vào thứ Sáu ngày 19/9.

Tuy chưa có xác nhận từ Apple, nhưng lịch này hoàn toàn phù hợp với truyền thống nhiều năm qua của hãng: ra mắt iPhone vào tuần thứ hai của tháng 9.

Thông tin này được cho là dựa trên tài liệu nội bộ của một nhà mạng tại Đức rò rỉ.

Trước đó, Mark Gurman của Bloomberg cũng từng hé lộ rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện iPhone 17 trong tuần bắt đầu từ ngày 8/9.

iPhone 17 series được dự đoán sẽ có 4 mẫu: iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và mẫu hoàn toàn mới iPhone 17 Air siêu mỏng. Mẫu “Plus” sẽ bị khai tử ở thế hệ này.

Theo trang Zeerawireless, dòng iPhone 17 sẽ có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế, đặc biệt với các bản Pro, bao gồm bố cục camera mới, phiên bản Air siêu mỏng chỉ khoảng 5,5mm, cùng khả năng chụp ảnh được nâng cấp, đặc biệt là zoom quang học 8x, cao hơn mức 6x của iPhone 16 Pro Max.

Thông tin rò rỉ mới nhất cũng cho biết, bộ tính năng Apple Intelligence trong iOS 26 sẽ tích hợp GPT-5, mô hình AI mạnh nhất lịch sử vừa được OpenAI ra mắt ngày 8/8.

Cùng với việc nâng cấp lên GPT-5, Apple Intelligence trên iOS 26 còn bổ sung tính năng Dịch trực tiếp trong thời gian thực trên FaceTime, Điện thoại và Tin nhắn, đồng thời cải thiện công cụ Visual Intelligence để tìm kiếm và tương tác với nội dung ngay trên màn hình.

Táo khuyết cũng sẽ mở mô hình nền tảng chạy trên thiết bị cho các nhà phát triển, tạo điều kiện để xây dựng những ứng dụng thông minh hơn dựa trên công nghệ cốt lõi của Apple Intelligence.

GPT-5 là phiên bản mới nhất và được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Nếu kích hoạt, Siri có thể gọi ChatGPT để hỗ trợ trả lời các yêu cầu phức tạp, bao gồm cả câu hỏi liên quan đến ảnh và tài liệu.

Những thông tin nổi bật đáng lưu ý

Ngày ra mắt: Đầu tháng 9/2025 (dự kiến công bố 9/9, mở đặt hàng 12/9, bán ra 19/9).

Giá iPhone 17 Pro Max: Khoảng hoặc nhỉnh hơn 1.249 USD, tùy thuộc vào nâng cấp camera và phần cứng.

Giá iPhone 17 series: iPhone 17 từ 799 USD; iPhone 17 Air từ 949 USD; iPhone 17 Pro từ 1.049 USD.

Tính năng chính: Camera 48MP, zoom quang nâng cấp, mẫu Air siêu mỏng ~5,5mm, RAM có thể lên 12GB, chip A19 Pro ở các bản cao cấp.