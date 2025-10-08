Theo tờ The Nation, Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra ngày 7/10 đã hé lộ sự thay đổi lớn về chiến lược của đảng này trước tổng tuyển cử Thái Lan vào năm sau.

Khi các phóng viên hỏi liệu có thành viên nào của gia đình Shinwatra nằm trong danh sách 3 ứng cử viên thủ tướng hay không, bà Paetongtarn trả lời: "Không. Không phải vào lúc này".

Con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khẳng định rằng danh sách ứng viên của đảng Pheu Thai đã được thông qua, nhưng danh tính của họ sẽ tạm thời được giữ kín.

Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation

Bà Paetongtarn trước đó đã có bài phát biểu mang tựa đề "Cải tổ Pheu Thai, cải cách Thái Lan", đồng thời bổ nhiệm ông Suriya Jungrungruangkit làm Giám đốc bầu cử của đảng Pheu Thai.

"Các đối thủ chính trị từng nhiều lần nói đảng Pheu Thai đã đi vào ngõ cụt, nhưng tôi không tin điều đó. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, phải đối mặt với 2 cuộc đảo chính, bị giải thể 2 lần, có 6 thủ tướng từ đảng của chúng ta bị lật đổ. Tuy vậy, Pheu Thai vẫn giữ tinh thần theo đuổi những chính sách thực tế vì lợi ích của người dân", bà Paetongtarn phát biểu.

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, ban lãnh đạo của Pheu Thai đã tiến hành đánh giá toàn diện về những sai lầm trong suốt 20 năm qua và rút ra những kinh nghiệm quý báu để tiến hành cải tổ.

Theo truyền thông địa phương, những vấn đề của gia tộc Shinawatra thời gian vừa qua đã khiến đảng Pheu Thai gặp nhiều khó khăn, khi có nhiều nghị sĩ của đảng này đã chuyển hướng gia nhập các đảng phái chính trị đối lập.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành được ít nhất 200 ghế nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử năm sau", ông Suriya chia sẻ với tờ Bangkok Post sáng 8/10.