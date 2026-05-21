Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10 và ngừng bán xăng khoáng.

Hiện nay, giá xăng E10 RON95-V là 24.350 đồng/lít, xăng E10 RON95-III là 23.450 đồng/lít và xăng E5 RON92-II ở mức 23.130 đồng/lít.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, trong đó đề xuất về công thức tính giá cho loại xăng sinh học này.

Dự thảo cũng nêu rõ, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Xăng E10 được bán ở hàng nghìn cửa hàng xăng dầu. Ảnh: Tuấn Hùng

Xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện

Đáng chú ý, về mặt khoa học, kỹ thuật tại dự thảo thuyết minh Nghị định, Bộ Công Thương chỉ rõ ethanol (E100) có hàm lượng oxy xấp xỉ 34,7%, chỉ số octan cao (khoảng 108 RON) giúp tăng hiệu suất cháy.

Còn về tâm lý lo ngại xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ, theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu chỉ ra rằng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ xe.

Hơn nữa, xăng E10 còn giúp giảm 20-30% lượng phát thải CO, giảm 10-20% lượng HC thải ra môi trường so với xăng khoáng truyền thống.

Trước đó, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết, việc sử dụng xăng E10 đã phổ biến từ lâu nên các nhà sản xuất đã nghiên cứu để động cơ tương thích với loại xăng sinh học này. Thậm chí, xe ô tô mà ông đang đi có thể sử dụng cả xăng E20.

"Nguy hiểm lớn nhất là dùng sai mức tiêu chuẩn của xăng, chứ không phải do xăng”, ông Phúc nhấn mạnh. Theo ông, người tiêu dùng nên quan tâm và lưu ý xe của mình đang sử dụng cần dùng xăng tiêu chuẩn Euro 3, 4 hay 5. Có thể xem thông số này trên nắp bình xăng của xe.

Khi phân tích sâu hơn, ông cho biết, ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Khi có thay đổi về vật liệu, các hãng sản xuất đã tính toán để đảm bảo tương thích.

Với các xe khi mở nắp bình xăng không ghi mức E, thường là xe sản xuất cách đây hơn 20 năm, ông cho rằng xe đó cần được chăm sóc, kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Đây là nguyên tắc bảo dưỡng chung, kể cả không sử dụng E10 các chi tiết này vẫn cần thay thế để đảm bảo an toàn, hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, ethanol có tính chất tẩy rửa nên có thể làm các cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn và theo hệ thống nhiên liệu đi lên động cơ. Tuy nhiên, ở các dòng ô tô đời mới, bình xăng và hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến nên hầu như không xảy ra hiện tượng đóng cặn.

Trong khi với xe máy - đặc biệt là các xe đời cũ - nguy cơ này vẫn có thể tồn tại, vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý khi sử dụng.

"Thực ra, việc đổ xăng E10 chỉ kích hoạt cho việc tan cặn nhanh hơn chứ không phải vì xăng E10 mới sinh ra cái đó, cần phải hiểu như vậy", ông nói thêm.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc khuyến cáo người tiêu dùng đi xe ít thì đổ ít xăng. Còn việc hút nước hoàn toàn không gây hỏng hóc, tắc vòi phun. Tình trạng tắc chủ yếu do cặn bẩn, không phải do hút nước.