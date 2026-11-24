Để phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Thiện Tín, nơi có nhiều đồng bào dân tộc H're sinh sống, xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

UBND xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) ngày 16/11 cho biết năm qua địa phương không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Toàn xã có 13 cặp kết hôn, đều đủ tuổi theo quy định. Tuy nhiên, địa phương vẫn ghi nhận 3 trẻ em gái sinh con dưới 18 tuổi.

Xã Thiện Tín có 294 hộ với 1.088 nhân khẩu là đồng bào dân tộc H’re, sinh sống tập trung tại 2 thôn. Để phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2026, hơn 500 lượt người dân tham gia các hoạt động tuyên truyền về quy định độ tuổi kết hôn, trong đó nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Người dân cũng được phổ biến tác hại của kết hôn sớm đối với sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, việc học tập, lao động, phát triển kinh tế gia đình; hậu quả của hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe di truyền và chất lượng dân số.

Nội dung tuyên truyền còn đề cập trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ trong quản lý, giáo dục con em; vai trò của nhà trường, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa tảo hôn.

Thông tin được chuyển tải qua họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, hệ thống truyền thanh và các nhóm Zalo. Địa phương chú trọng cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ và trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đăng tải infographic, tài liệu tuyên truyền trên các nhóm Zalo để người dân dễ tiếp cận.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là phụ huynh, thanh thiếu niên về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng bước được nâng lên; góp phần thay đổi nhận thức, hạn chế những quan niệm và tập quán không còn phù hợp trong hôn nhân.

Bên cạnh đó, địa phương phát huy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín, các đoàn thể và gia đình trong vận động thanh thiếu niên chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình. Thời gian tới, xã sẽ lựa chọn địa bàn có nguy cơ cao để xây dựng, duy trì các mô hình phù hợp, góp phần phát hiện, ngăn chặn tảo hôn ngay từ cơ sở.