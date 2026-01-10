Cuộc so tài giữa Hà Nội và Than KSVN là tâm điểm của lượt đấu khi cả hai đều sở hữu lực lượng đồng đều và lối chơi tấn công giàu sức trẻ. Đại diện vùng mỏ nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 17, Nguyễn Thị Quỳnh Anh dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Than KSVN.

Hà Nội có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VFF

Phút 34, tuyển thủ U19 Quốc gia Lê Thị Trang ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Sang hiệp hai, Hà Nội kiểm soát tốt hơn thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 61, Lê Thị Trang hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chuẩn xác, giúp đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước 2-1. Trong những phút cuối, khi Than KSVN đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Đào Khánh Vy tận dụng cơ hội, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM chia điểm nhau với tỉ số hòa 1-1.