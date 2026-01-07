Giải đấu có sự tham dự của 5 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam, TP.HCM, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về). Lượt đi diễn ra từ ngày 7/1 đến 20/1 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 tại SVĐ Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Dự lễ khai mạc có: Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Quốc hội- Uỷ viên thường trực BCH VFF; ông Mai Đức Chung- Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia...

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải, nhấn mạnh: "Với sự chuẩn bị chu đáo, giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia-Cúp Acecook 2026 sẽ đạt chất lượng chuyên môn cao, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn đẹp mắt và tinh thần fair-play".

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Màn đối đầu giữa 2 ứng viên vô địch của giải diễn ra căng thẳng, kịch tính. Hà Nội duy trì sức ép đáng kể nhưng Phong Phú Hà Nam lại là người tạo ra khác biệt từ một khoảnh khắc cá nhân.

Phong Phú Hà Nam có 3 điểm trước Hà Nội. Ảnh: VFF

Phút 37, Ngân Thị Thanh Hiếu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu giúp Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm. Ở trận còn lại, TP.HCM và Thái Nguyên T&T hòa nhau 1-1.