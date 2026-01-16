Cuộc đối đầu giữa PVF và Hà Nội được xem là tâm điểm của bảng B khi cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trong hiệp 1, thế trận giằng co diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân và không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật, đội bóng Thủ đô gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của PVF.

VCK U19 Quốc gia 2026 diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VFF

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Việt Long bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội. Quãng thời gian còn lại là không đủ để PVF tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại đáng tiếc.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, CLB Công an TP.HCM bất ngờ để thua TP.HCM với tỷ số 0-1. Đó là tình huống ở giây thứ 20 của trận đấu, một pha phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Công an TP.HCM khiến đội bóng này phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Phan Minh Kỳ dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.