Hôm 15/1, ASEAN Cup 2026 bốc thăm chia bảng với việc đội tuyển Indonesia nằm bảng A cùng ĐKVĐ Việt Nam, Singapore, Campuchia, và đội thắng trong trận play-off Brunei vs Timor Leste.

Giới truyền thông Indonesia phân tích cuộc chiến ở bảng A không hề dễ dàng với Garuda.

HLV Herdman được kỳ vọng thay đổi bóng đá Indonesia. Ảnh: Kompas

Bên cạnh Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, các chuyên gia bóng đá Indonesia nhận định Singapore và Campuchia cũng là hai đối thủ khó chịu, có tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật cao.

ASEAN Cup 2026 cũng sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của tân HLV trưởng John Herdman.

Trước khi vào giải, ông Herdman có thời gian chuẩn bị khi Indonesia tham dự FIFA Series 2026 (23-31/3), với các đối thủ đến từ những liên đoàn khác nhau.

Ở ASEAN Cup 2024, Indonesia thậm chí còn bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Vì thế, kỳ vọng đặt vào chiến lược gia người Anh là rất lớn.

Mặc dù vậy, thay vì cảm thấy áp lực, bản thân HLV Herdman coi Việt Nam là thử thách cần thiết.

“Chung bảng với Việt Nam thật tuyệt vời. Chúng tôi cần phải được thử thách”, HLV phát biểu sau lễ bốc thăm.

Cựu HLV trưởng tuyển Canada xem trận đấu bảng A với Việt Nam là cơ hội học hỏi, đồng thời mang đến các màn so tài chất lượng cho người hâm mộ bóng đá Indonesia.

Herdman cũng cho rằng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ Indonesia, đặc biệt là tại vòng loại World Cup 2026, sẽ là vốn quý khi đối đầu Việt Nam.

“Tôi nghĩ sau khi trở về từ hành trình vòng loại World Cup, cùng với những nỗi thất vọng, các cầu thủ đang rất khao khát những khoảnh khắc như thế này”, ông Herdman tuyên bố.

“Họ đã trải qua nhiều trận đấu lớn ở vòng loại World Cup. Có lúc giành kết quả tốt, nhưng cũng có khi phải chịu đựng. Những bài học đó chắc chắn sẽ được áp dụng khi chúng tôi đối đầu nhà vô địch Việt Nam”.

HLV Herdman tự tin sau bốc thăm ASEAN Cup 2026. Ảnh: Kompas

HLV Herdman cũng thừa nhận ông khá bất ngờ khi biết rằng Indonesia chưa từng vô địch giải bóng đá Đông Nam Á, dù đã 6 lần góp mặt ở chung kết.

“Đúng vậy, tôi nghe nói Indonesia đã 6 lần vào chung kết. Tôi nghe điều đó khá thường xuyên kể từ khi đến đây”.

Tuy nhiên, ông cho rằng thực tế này lại là một lợi thế cho một HLV mới như mình, bởi không phải chịu áp lực bảo vệ danh hiệu.

“Tôi nghĩ việc Indonesia chưa từng vô địch lại là điều tốt cho một HLV mới”, Herdman nhấn mạnh. “Bởi điều khó khăn nhất là trở thành HLV của một đội đã vô địch 6 lần liên tiếp, rồi bị đặt vào tình thế phải giành danh hiệu lần thứ 7”.