Một trong những tình huống khó tin nhất giải U23 châu Á đã xảy ra ở loạt sút luân lưu giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan.

Ở lượt sút bản lề, thủ môn Abdel Rahman của Jordan xuất sắc đổ người cản phá cú đá của Michiwaki bên phía Nhật Bản.

Tình huống khiến thủ môn U23 Jordan bẽ bàng (Ảnh chụp màn hình)

Tin rằng mình đã trở thành người hùng, Abdel Rahman lập tức quay lưng ăn mừng trong sự phấn khích tột độ. Tuy nhiên, trái bóng sau khi bị chặn lại bất ngờ bật ngược lên không trung, rơi thẳng xuống trước khung thành rồi nảy qua vạch vôi, đi vào lưới trong sự sững sờ của tất cả.

Sau vài giây hội ý, trọng tài xác định bóng đã hoàn toàn qua vạch cầu môn và công nhận bàn thắng cho U23 Nhật Bản. Tình huống “dở khóc dở cười” này lập tức trở thành bước ngoặt của loạt đấu súng.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết U23 châu Á, còn U23 Jordan ngậm ngùi rời giải trong tiếc nuối.