Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả U23 châu Á hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
16/01
18:30
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
16/01
22:30
|U23 Việt Nam vs U23 UAE
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
