Tại bảng C, HAGL gặp rất nhiều khó khăn và không thể tạo ra bất ngờ trước một SLNA chơi kỷ luật. Ngay trong hiệp 1, Cao Hoàng Đạt và Hoàng Minh Hợi liên tiếp ghi bàn giúp đội bóng xứ nghệ dẫn trước 2-0. Bàn gỡ của Chí Hướng trong hiệp 2 không thể giúp HAGL thoát khỏi trận thua với tỉ số 1-2.

HAGL nhận thất bại trước SLNA. Ảnh: VFF

Ở trận còn lại, sau tiếng còi khai cuộc, Đồng Tháp nỗ lực dâng cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm lợi thế. Nhưng hàng thủ thiếu tập trung lại khiến họ phải trả giá. Phút 32, Phan Văn Sỹ dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng.

Ngay đầu hiệp 2, nỗ lực tấn công sớm giúp Đồng Tháp có được điều mình cần. Phút 49, Nguyễn Hữu Thiện điền tên mình lên bảng tỉ số giúp Đồng Tháp gỡ hòa 1-1. Chỉ 6 phút sau, vẫn là Hữu Thiện tung cú sút chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện miền Tây Nam bộ. Đến phút 67, Nguyễn Công Vinh tỏa sáng và ấn định chiến thắng 3-1 ngọt ngào cho Đồng Tháp.