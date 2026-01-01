Tại bảng B, PVF giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước TP.HCM. Văn Dương lập một cú đúp cùng các bàn thắng của Đăng Khoa và Gia Bảo. Trong khi đó, hai bàn gỡ của TP.HCM đến từ Trần Sơn và Huỳnh Lực. Như vậy ở bảng B, Hà Nội và PVF đi tiếp ở các vị trí nhất và nhì bảng đấu.

PVF giành vé vào tứ kết. Ảnh: VFF

Trước đó, Hà Nội sớm có vé đi tiếp từ sau lượt trận thứ hai nên tiến hành một vài điều chỉnh nhân sự trong trận đấu gặp CLB Công an TP.HCM. Ở trận đấu này, đội bóng Thủ đô thắng dễ dàng 4-0.

Tại bảng A, không có bất ngờ nào xảy ra khi PVF-CAND thắng Đăk Lăk 2-0. Trong khi đó, Thể Công Viettel hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2. Như vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành vé vào tứ kết khi là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. PVF-CAND và Thể Công Viettel cũng vượt qua vòng bảng với hai suất đi thẳng.