Tại bảng C, HAGL cần ít nhất 1 điểm và chờ đợi kết quả ở trận còn lại mới biết mình có khả năng giành tấm vé vào tứ kết. Do đó, đội bóng phố Núi lựa chọn lối chơi cẩn trọng trước SHB Đà Nẵng. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, nỗ lực của thầy trò HLV Đào Quang Hùng sớm được đền đáp khi Nguyễn Hoàng Nhân lập công ngay ở phút 47. Không chấp nhận thất bại, HAGL tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 80, từ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Hoàng Gia Huy, HAGL có bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng.

SLNA là một trong 8 đội vào tứ kết. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Đồng Tháp vào tứ kết nếu hòa SLNA. Dù chắc suất đi tiếp nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi đầy cống hiến. Minh Thủy mở tỉ số trận đấu cho SLNA trong hiệp 1 trước khi Quốc Hòa và Nhật Sang lập công. Bàn gỡ của Chí Kiệt không đủ để Đồng Tháp giành lại 1 điểm. Như vậy, sau vòng bảng diễn ra hấp dẫn, 8 đội bóng giành vé vào tứ kết gồm PVF-CAND, Thể Công Viettel I, Hà Tĩnh (bảng A); Hà Nội, PVF, TP.HCM (bảng B); SLNA, HAGL (bảng C).