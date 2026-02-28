Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc điều động ông Hoàng Minh Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Quyền Bộ trưởng.

Trước đó, vào chiều qua, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã nhận quyết định giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: VGP

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ phó giáo sư, tiến sĩ Kỹ thuật tự động hóa, tiến sĩ tiếng Đức, cử nhân chuyên ngành Điện.

Trong quá trình công tác trong ngành Giáo dục, ông từng kinh qua các chức vụ Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng rồi Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 3/9/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội 14, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay có 4 Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.