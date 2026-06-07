Tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng thông tin, dịch vụ số

Hồi đầu năm nay, đánh giá tình hình triển khai công tác thông tin cơ sở trên địa bàn Thủ đô, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ rõ hạn chế trong tiếp nhận thông tin của người dân xuất phát từ sự chênh lệch rõ rệt giữa điều kiện kinh tế xã hội ở nội đô và vùng ven đô, miền núi. Cụ thể, các xã như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức còn thiếu hạ tầng số, hạn chế khả năng tiếp cận thông tin chính sách, dịch vụ công trực tuyến.

Cũng theo Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, chính sự phát triển không đồng đều giữa các lĩnh vực và địa phương trong chuyển đổi số đã làm xuất hiện “vùng trũng thông tin” - Nơi người dân gặp khó khăn trong khai thác thông tin điện tử. Mặt khác, không ít người dân vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa bàn như Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn… hiện vẫn còn hạn chế về kỹ năng số, gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin chính thống.

Những bất cập kể trên đã và đang được Thành phố Hà Nội từng bước giải quyết, thông qua việc hiện thực hóa các chương trình, kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và bao trùm, bao gồm cả việc phát triển hạ tầng số hiện đại và nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đông đảo người dân trên địa bàn.

Hà Nội đã xác định “Bảo đảm bao trùm số, thu hẹp khoảng cách số” là một nguyên tắc khi triển khai các hoạt động chuyển đổi số của thành phố.

UBND thành phố Hà Nội đã xác định “Bảo đảm bao trùm số, thu hẹp khoảng cách số” là một nguyên tắc khi triển khai các hoạt động chuyển đổi số của thành phố. Theo đó, mọi chính sách và giải pháp chuyển đổi số phải hướng tới việc tạo điều kiện cho mọi người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số; chú trọng các nhóm yếu thế và khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận số.

Trong năm 2026, hàng loạt chỉ tiêu về nâng cao năng lực số, thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo an toàn số đã được UBND thành phố Hà Nội đề ra như: Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%; tỷ lệ người dân có khả năng tự bảo vệ ở mức cơ bản trên môi trường số đạt trên 70%; 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ số thiết yếu và được hướng dẫn kỹ năng số cơ bản; tối thiểu 90% người dân được tiếp cận thông tin tuyên truyền về dịch vụ số và kỹ năng số; tổ chức tối thiểu 1 chiến dịch truyền thông quy mô thành phố về an toàn số và trách nhiệm số...

Lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng đến từng hộ gia đình

Về kết quả triển khai, tại báo cáo ngày 5/6 về tình hình thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, Sở KH&CN đã tiếp nhận tài khoản hệ thống quản lý thông tin lõm sóng do Cục Viễn thông xây dựng tại địa chỉ phusonglom.vnta.gov.vn và đang rà soát các khu vực lõm sóng, sóng yếu trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN thành phố Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp viễn thông để thống nhất các giải pháp, phương án khắc phục các điểm lõm sóng, sóng yếu. Việc này góp phần phát triển hạ tầng kết nối số để người dân trên toàn thành phố đều thuận tiện tham gia môi trường số.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở KH&CN tiếp nhận tài khoản hệ thống quản lý thông tin lõm sóng tại địa chỉ phusonglom.vnta.gov.vn và rà soát các khu vực lõm sóng, sóng yếu trên địa bàn Hà Nội.

Cũng trong các tháng đầu năm, Hà Nội đã tổ chức chương trình bình học vụ gồm 3 khóa tập huấn kỹ năng số cơ bản cho khoảng 5.000 học viên theo 3 nhóm đối tượng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; người lao động trong các doanh nghiệp; người dân.

Chương trình “Tập huấn thanh niên sử dụng các phương tiện kỹ thuật số phục vụ giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số” bằng hình thức trực tuyến cũng đã được Hà Nội triển khai, với quy mô 210.000 học viên là thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 trên địa bàn.

Song song đó, các Tổ chuyển đổi số số cộng đồng trên địa bàn Hà Nội cũng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận nền tảng số, tham gia các hoạt động học tập kỹ năng số, đặc biệt là người dân tại các khu dân cư, tổ dân phố, địa bàn nông thôn, vùng khó khăn.

Nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ phổ cập kỹ năng số cho người dân đã được Hà Nội triển khai như tổ chức các lớp học “Bình dân học vụ số” cho người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến; hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và người dân khu vực nông thôn tiếp cận, sử dụng các dịch vụ và nền tảng số.

Đặc biệt, các mô hình như mạng lưới “Đại sứ số”, phong trào “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Mỗi công dân - Một danh tính số” tiếp tục được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn thành phố, tạo sức lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng đến từng hộ gia đình.

Công tác tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng và trang thông tin điện tử, bảng thông tin cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên và các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận lợi ích của việc sử dụng công nghệ số trong đời sống.

“Qua đó, các hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô năm 2026”, báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ.