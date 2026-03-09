Năm 2026 là lần đầu tiên cuộc thi Lập trình quốc tế NAPROCK được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện do Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội đăng cai, phối hợp với Hiệp hội Bảo trợ Cuộc thi Lập trình KOSEN và Hội Tin học Việt Nam tổ chức.

Được tổ chức lần thứ 17, cuộc thi là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ sinh viên đam mê lập trình và sáng tạo công nghệ từ nhiều quốc gia. Cuộc thi năm nay có 36 đội với 114 sinh viên đến từ 4 quốc gia: Việt Nam (15 đội), Nhật Bản (12 đội), Thái Lan (3 đội) và Mông Cổ (6 đội).

là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Ba tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Hùng

Cuộc thi gồm 2 hạng mục: Thi đấu lập trình (Competition section) và Phần mềm sáng tạo theo chủ đề (Themed section). Trong đó phần Thi đấu lập trình hướng đến việc xây dựng thuật toán để giải quyết bài toán cụ thể; phần thi Phần mềm sáng tạo theo chủ đề khuyến khích các đội vận dụng linh hoạt các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Nhóm sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Ba tại cuộc thi.

Chung cuộc, ở cả hai hạng mục, giải Nhất đều thuộc về các đội đến từ Nhật Bản.

Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (gồm Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Đăng Khoa, Đỗ Thái Sơn) là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Ba ở hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề. Sản phẩm của nhóm là Ứng dụng theo dõi và dự báo chất lượng không khí.

GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại lễ bế mạc cuộc thi.

Theo GS Chử Đức Trình, thông qua các hoạt động xây dựng ý tưởng, phát triển giải pháp và thi đấu, cuộc thi tạo ra môi trường học thuật năng động. Qua đó, sinh viên có cơ hội nâng cao khả năng phối hợp, rèn luyện kỹ năng tổ chức công việc, quản trị thời gian, tự chủ cá nhân và trách nhiệm tập thể trong điều kiện làm việc cường độ cao. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên, chuyên gia của các quốc gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn chuyên môn và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo.