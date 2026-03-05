Thông tư mới quy định thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên mầm non là 42 tuần, gồm 35 tuần giảng dạy, 4 tuần học tập, nâng cao trình độ, 3 tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học.

Trong trường hợp đột xuất như thiên tai, dịch bệnh hoặc phải điều chỉnh kế hoạch năm học, số tuần giảng dạy được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non

Theo quy định mới, định mức giảng dạy đối với giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày là 5 giờ 30 phút/ngày; với giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày là 4 giờ/ngày.

Định mức giảng dạy với hiệu trưởng là 2 giờ/tuần, phó hiệu trưởng là 4 giờ/tuần.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy. Khi dạy đủ định mức, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi các hoạt động chuyên môn theo quy định để tính tổng số giờ dạy khi tính số giờ dạy thêm (nếu có).

Giáo viên mầm non giảng dạy theo định mức quy định. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Chế độ giảm định mức giờ dạy

Thông tư cũng quy định rõ chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non kiêm nhiệm các công việc chuyên môn. Cụ thể, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Hiệu trưởng quyết định bằng văn bản số giờ giảm, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc kiêm nhiệm. Việc quy đổi phải được thông qua tập thể giáo viên.

Giáo viên kiêm nhiệm vị trí hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư hoặc thư viện (phụ trách phòng thư viện) được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên trong thời gian tập sự (nếu có) được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định), có xác nhận của cơ sở y tế và được hiệu trưởng đồng ý thì không phải dạy bù, đồng thời vẫn được tính đủ định mức giờ dạy trong ngày.

Giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, thì cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp được giảm 30 phút/ngày.

Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy

Theo thông tư, đối với giáo viên được huy động làm báo cáo viên tại lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non do hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền tổ chức thì 1 tiết dạy (hoặc 1 giờ dạy) thực tế được tính bằng 1 giờ dạy.

Đối với giáo viên được phân công dạy minh họa tại buổi sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch thì 1 tiết dạy (hoặc 1 giờ dạy) thực tế được tính bằng 1 giờ dạy.

Giáo viên được cơ quan có thẩm quyền cử đi dạy tăng cường tại các cơ sở mầm non khác thì mỗi ngày làm việc được tính đủ định mức giờ dạy theo quy định.

Giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa thì mỗi buổi được tính không quá 2 giờ dạy. Hiệu trưởng quyết định bằng văn bản số giờ quy đổi của giáo viên được phân công trông trẻ buổi trưa bảo đảm phù hợp với số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ. Việc quy đổi trong trường hợp này phải được thông qua cuộc họp tập thể giáo viên.

Giáo viên được phân công làm ban giám khảo trong các cuộc thi hoặc hội thi cấp trường theo kế hoạch (các cuộc thi hoặc hội thi theo quy định của Bộ GD-ĐT) thì 1 tiết (hoặc 1 giờ) tham gia chấm thi trực tiếp được tính bằng 1 giờ dạy.