Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non để xin ý kiến góp ý của dư luận. Theo đó, dự thảo của thông tư mới có một số điều chỉnh so Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT hiện hành.

Làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non

Về đối tượng áp dụng, dự thảo thông tư bổ sung thêm quy định các trường mầm non ngoài công lập căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên bảo đảm phù hợp với quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Về thời gian làm việc, dự thảo thông tư làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Trong đó, bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, thống nhất, đồng bộ với các thông tư quy định về chế độ làm việc của giáo viên các cấp học, trình độ khác.

Đồng thời, bổ sung thời gian làm việc của giáo viên mầm non (ngoài thời gian dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp) còn có thời gian đón trẻ và trả trẻ để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Dự thảo thông tư mới cũng điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày từ phải dạy trực tiếp trên lớp từ 6 giờ (tại Thông tư 48) xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ). Theo Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

Dự thảo thông tư quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo thay cho quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường tại Thông tư 48. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ. Đồng thời, dự thảo quy định, đối với các nhiệm vụ đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi ra giờ dạy để tránh việc chi trả trùng chế độ, chính sách cho cùng 1 nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất với các quy định về chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Dự thảo thông tư bổ sung quy định về chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện. Quy định này nhằm bảo đảm chế độ cho giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm được quy định tại Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT về hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non công lập.

Bổ sung thêm một số hoạt động chuyên môn được quy đổi ra giờ dạy

Dự thảo thông tư quy định rõ về trường hợp thời gian nghỉ thai sản (đối với giáo viên nữ) trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè hằng năm mà thời gian nghỉ hè hằng năm còn lại (nếu còn) ít hơn thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì được bố trí nghỉ thêm một số ngày, bảo đảm tổng số ngày nghỉ bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài những hoạt động chuyên môn đã được quy đổi ra giờ dạy theo quy định tại Thông tư 48, dự thảo thông tư bổ sung thêm một số hoạt động chuyên môn khác được quy đổi ra giờ dạy để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và phù hợp với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó, có quy định rõ việc quy đổi đối với trường hợp giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa nếu chưa được nhận tiền thù lao thì hiệu trưởng căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định cụ thể việc quy đổi giờ dạy nhưng không quá 2 giờ dạy sau khi có ý kiến thống nhất của hội đồng sư phạm.

Dự thảo thông tư bổ sung trường hợp không phải dạy bù và được tính dạy đủ số tiết được phân công gồm có trường hợp giáo viên nghỉ đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận khám, chữa bệnh của cơ sở y tế.

Bộ GD-ĐT lấy góp ý cho dự thảo thông tư này đến hết ngày 3/1/2026. Nếu được thông qua và ban hành, thông tư mới sẽ thay thế Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT hiện nay.