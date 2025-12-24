Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ năm học 2025-2026, việc xây dựng dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Các trường căn cứ vào kế hoạch giáo dục và kế hoạch tổ chức dạy 2 buổi/ngày để lập dự toán, trong đó xác định rõ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng đối với giáo viên tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức và đã hoàn thành định mức tiết dạy theo Thông tư 05. Cụ thể, định mức tiết dạy trung bình mỗi tuần là: Giáo viên tiểu học 23 tiết, THCS 19 tiết, THPT 17 tiết.

Giáo viên và học sinh TPHCM.

Tiền lương dạy thêm giờ được xác định căn cứ vào thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng liên quan do hiệu trưởng phê duyệt. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí thời khóa biểu phù hợp, rà soát điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất, bảo đảm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày một cách hợp lý, công bằng giữa các giáo viên.

Việc dạy thêm giờ phải trên cơ sở tự nguyện của giáo viên.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm xác định số tiết dạy vượt định mức của từng giáo viên trong từng học kỳ, đồng thời tổng hợp, tính toán kinh phí chi trả.

Đối với các hoạt động dạy học, giáo dục buổi 2 thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Trường hợp hoạt động buổi 2 được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, nhà trường sẽ sử dụng nguồn thu từ các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để chi trả cho giáo viên trên cơ sở thỏa thuận, đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng cho phép các trường thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy điều kiện cụ thể và sự thống nhất với giáo viên.