Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9 tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, California. Giới quan sát gần như chắc chắn đây sẽ là màn ra mắt iPhone 17 cùng các mẫu Apple Watch mới, kèm theo những sản phẩm tiềm năng khác.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Majin Bu / X

Táo khuyết hiếm khi tiết lộ thông tin về sản phẩm trước ngày công bố, nhưng kể từ năm 2012, tháng 9 luôn là thời điểm iPhone thế hệ mới xuất hiện. Thư mời gửi đến báo chí lần này đi kèm khẩu hiệu “Awe dropping”, gợi mở về một sự kiện được kỳ vọng tạo ra nhiều bất ngờ.

Sự kiện quan trọng nhất năm của Apple

Sự kiện tháng 9 từ lâu đã được coi là “giờ G” trong năm của Apple, bởi iPhone vẫn là sản phẩm mang về doanh thu lớn nhất.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chi tiền cho một chiếc điện thoại mới trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, và liệu Apple có đủ sức chứng minh rằng hãng vẫn là người dẫn đầu về đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Sức ép càng lớn hơn khi Apple gần đây đã trì hoãn nâng cấp lớn cho trợ lý ảo Siri, vốn được kỳ vọng đưa sản phẩm này ngang hàng với ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Dù vậy, kết quả kinh doanh Quý 2/2025 của Apple vẫn được Phố Wall đón nhận tích cực nhờ doanh số iPhone mạnh mẽ, bất chấp những chậm trễ về AI.

Năm ngoái, iPhone 16 từng được Apple quảng bá là “xây dựng cho Apple Intelligence”, chiến lược mà giới phân tích tin rằng công ty sẽ tiếp tục theo đuổi trong năm nay.

iPhone siêu mỏng và các phiên bản

Theo Bloomberg, Apple đang đặt cược vào một yếu tố gây bất ngờ: iPhone siêu mỏng, được mô tả như phiên bản “MacBook Air trong thế giới iPhone”.

Thiết kế mảnh mai, sang trọng hứa hẹn đem lại diện mạo mới, nhưng nhiều khả năng đánh đổi bằng dung lượng pin và chất lượng camera.

Concept iPhone 17 Air siêu mỏng. Ảnh: Majin Bu / X

Sự thay đổi này được cho là nỗ lực nhằm khơi dậy sự hứng thú với smartphone, khi ngày càng nhiều người chỉ nâng cấp điện thoại vì nhu cầu thiết yếu. Trong khi hầu hết các hãng khác đã tung ra smartphone gập, iPhone gần như không thay đổi nhiều về thiết kế trong nhiều năm qua.

Apple từng thử nghiệm đa dạng kích thước, nhưng kết quả không mấy khả quan. iPhone Mini bị khai tử chỉ sau hai thế hệ, còn iPhone 16 Plus chỉ chiếm 5–10% lượng xuất xưởng tính đến tháng 7/2024, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo (TF International Securities). Ông cũng dự đoán Apple sẽ khai tử dòng Plus trong năm 2025.

Ngoài mẫu iPhone siêu mỏng, Apple được kỳ vọng sẽ công bố iPhone 17 tiêu chuẩn cùng các phiên bản iPhone 17 Pro.

iPhone 17 thường: nâng cấp bộ vi xử lý, cải thiện pin và camera ở mức vừa phải.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: sở hữu camera tiên tiến hơn, màn hình lớn, chip mạnh hơn và thiết kế vỏ titan cao cấp (cũng có tin tức rò rỉ cho rằng có thể được thay thế bởi khung nhôm cao cấp).

Sự phân hóa này tiếp tục duy trì chiến lược “Pro cao cấp – tiêu chuẩn phổ thông” của Apple nhằm phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Bài toán AI và những thách thức

Sự kiện iPhone 17 diễn ra khi Apple phải điều hướng tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư tháng 7, CEO Tim Cook cho biết Apple dự kiến gánh 1,1 tỷ USD chi phí thuế trong Quý 3/2025.

Để giảm rủi ro, Apple đã chuyển phần lớn sản xuất iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – nơi vẫn là trung tâm lắp ráp chính. Dù thuế nhập khẩu nhiều hàng hóa Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi lên 50% từ ngày 28/8, smartphone vẫn nằm trong danh mục được miễn trừ.

Ngoài ra, ông Trump cũng ám chỉ rằng Apple sẽ không bị áp mức thuế 100% lên chip bán dẫn do công ty cam kết mở rộng đầu tư tại Mỹ. Đầu tháng 8, Apple công bố kế hoạch rót 600 tỷ USD vào mở rộng hoạt động trong nước, bao gồm cả xây dựng chuỗi cung ứng chip nội địa.

Một trong những điểm được theo dõi sát sao nhất trong sự kiện sắp tới là cách Apple định vị sản phẩm của mình trong kỷ nguyên AI. Trong khi Google và Samsung đã tích hợp mạnh mẽ các tính năng AI vào smartphone, Apple dường như vẫn đi chậm hơn.

Theo giới phân tích, iPhone 17 sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá liệu Apple có thể “hòa nhịp AI” hay không. Nếu các tính năng mới đủ thuyết phục, Apple có thể tái khẳng định vị thế trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Sự kiện ngày 9/9 không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm mới, mà còn là phép thử cho sức hút thương hiệu Apple trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu tăng trưởng chậm, người tiêu dùng thận trọng chi tiêu, và cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ châu Á.

Với một chiếc iPhone siêu mỏng, sự chia tay có thể đến với dòng Plus, và những nâng cấp về hiệu năng, Apple dường như đang tìm cách viết lại câu chuyện về thiết kế và trải nghiệm người dùng, thay vì chỉ chạy đua phần cứng.

Thế nhưng, để thành công, Apple phải chứng minh rằng iPhone 17 không chỉ đẹp mắt mà còn thực sự khác biệt và đáng giá, trong khi vẫn duy trì lợi thế công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept):

