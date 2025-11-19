Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 45 lên sóng tối nay, 19/11, Lam (Quỳnh Kool) cuối cùng cũng chịu xuống nước với Toàn (Tô Dũng), nói cô đã sai nhưng đồng thời trách chồng vì đã ký vào tờ giấy ly hôn quá nhanh.



"Em không đồng ý ly hôn đâu. Tại vì em cần anh. Lúc đó em suy nghĩ bồng bột còn bây giờ nghĩ kỹ rồi. Em chỉ cố tỏ ra không cần anh thôi. Nếu không có anh em sẽ chết mất", Lam khóc nói. Toàn mỉm cười rồi bình tĩnh hỏi vợ: "Thế bây giờ có đuổi đi nữa không? Chừa chưa?" Lam vội vàng đáp: "Chừa rồi".

Ở diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) để đưa tờ quyết định công nhận ly hôn của toà án kèm giấy tờ liên quan đến tài sản. Đăng nói sẽ gửi cô học phí và tiền trợ cấp hàng tháng cho bé Minh (Gia Nghĩa) nhưng Mỹ Anh nói chỉ nhận tiền học vì khá lớn, còn lại cô sẽ lo. Tuy nhiên, Đăng nói sẽ làm theo ý mình và không bàn nữa. "Anh vẫn sẽ ở đây, lo cho em và con. Anh vẫn sẽ làm thế cho đến khi có người mới lo cho em", Đăng nói với Mỹ Anh.

Trong khi đó, Tiền (Lý Chí Huy) đến quán trà gặp Dũng (Đức Hiếu) sau vụ đền bù xe rồi tiện thể nói xấu Ngân (Việt Hoa) cùng Lam và Mỹ Anh, nói nhóm bạn 3 người đều có vấn đề về thần kinh. "Trông chú đẹp trai cao to thế này thiếu gì lựa chọn", Tiền nói.

Dũng sẽ phản ứng thế nào trước lời khuyên của Tiền? Toàn và Lam tái hợp? Mỹ Anh và Đăng có quay lại với nhau? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 44 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.