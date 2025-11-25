Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 47 lên sóng tối nay, 25/11, Mỹ Anh (Phương Oanh) nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) trong nước mắt: "Nếu anh còn yêu em thì buông đi! Em đã cố thử rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến anh là ký ức như hàng nghìn vết dao đâm vào tim. Nó ám ảnh, dằn vặt khiến em không thể thở được. Nên hãy để em quên anh, quên đi tất cả những ký ức đen tối thuộc về anh".

Ở diễn biến khác, Dũng (Đức Hiếu) thuyết phục Ngân (Việt Hoa) rằng cả hai đều đang ở độ tuổi quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo làm tốn thời gian của nhau mà nhanh chóng đi tới hôn nhân. "Nhân duyên của bọn mình là do gia tiên tiền tổ 2 bên gia đình định đoạt cho 2 mẹ mai mối cho mình mà. Ngân! Em nghiêm túc đi!", Dũng nói trong khi Ngân không ngừng cười. Cô nói tuổi này mà ế chỉ có thể là chơi bời hoặc bị hâm. Đáp lại, Dũng thừa nhận mình bị hâm và ôm Ngân vào lòng.

Trong khi đó, lần đầu tiên Lam (Quỳnh Kool) pha nước cam cho chồng khiến Toàn (Tô Dũng) vô cùng xúc động. Lam đề nghị chồng cùng nhau chia sẻ thẳng thắn về những điều mình thích và không thích về đối phương để thay đổi. Toàn thấy lạ trước thái độ của Lam, liên tục hỏi có phải vợ làm theo gợi ý của AI hay không.

Đăng có làm theo đề nghị của Mỹ Anh? Ngân đồng ý kết hôn với Dũng? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 47 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.