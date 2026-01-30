Theo Times of Israel, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/1 đã tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi chỉ thị của Tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề Iran.

Trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Hegseth nhận định về tình hình Iran, trong bối cảnh các hạm đội của Mỹ đang tập trung ở Trung Đông.

"Tehran không được phép theo đuổi chương trình hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Tổng thống, đáp ứng mọi kỳ vọng đối với Bộ Chiến tranh", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - phát ngôn viên lục quân Iran, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm vào các tàu sân bay và căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông nếu bị đe dọa.

"Trong kịch bản bị tấn công trước, phản ứng của Iran với bất kỳ hành động nào của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6/2025, mà sẽ là đòn đáp trả mang tính quyết định, được triển khai ngay lập tức", ông Akraminia nói.

Chuẩn tướng Akraminia nhấn mạnh, các tàu sân bay Mỹ "có điểm yếu nghiêm trọng" và rất nhiều căn cứ quân sự của Washington ở Vùng Vịnh đang nằm trong tầm bắn của các tên lửa Iran.

"Nếu người Mỹ tính toán sai lầm, mọi việc chắc chắn sẽ không xảy ra như những gì ông Trump hình dung. Chúng tôi đã sẵn sàng cho các kịch bản xung đột, và nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an ninh cũng như tăng cường khả năng răn đe", ông Akraminia tuyên bố.

Theo truyền thông địa phương, nhiều quốc gia Trung Đông đang cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Washington và Tehran.