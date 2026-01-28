Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết: "Có một hạm đội đẹp đẽ nữa đang tiến về phía Iran ngay lúc này. Tôi hy vọng Tehran sẽ chấp nhận thỏa thuận, điều đáng lẽ họ nên làm ngay từ đầu".

Ông Trump cũng nhắc lại việc Mỹ đã "phá hủy" năng lực hạt nhân của Iran sau chiến dịch không kích tháng 6/2025. "Họ chỉ cách một tháng nữa là đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Chúng tôi phải làm điều đó", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra 1 ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt ở Trung Đông. Hiện vẫn chưa rõ "hạm đội khác" mà ông Trump đề cập tới là nhóm tàu nào của Hải quân Mỹ.

Cùng ngày 27/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích các động thái của Mỹ, nhấn mạnh Washington sẽ "không đạt được gì ngoài bất ổn tại Trung Đông".

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các quốc gia láng giềng sẽ bị Tehran coi là "đối địch" nếu lãnh thổ của họ được dùng để phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang vì tình trạng biểu tình tại quốc gia Hồi giáo vào cuối năm ngoái. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở Iran, thậm chí úp mở khả năng Mỹ mở chiến dịch không kích mới nhắm vào Tehran.