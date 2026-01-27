Theo các nguồn tin của Fox và CBS, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 26/1 đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông.

"Nhóm tác chiến bao gồm mẫu hạm USS Lincoln và 3 tàu khu trục tên lửa. Trước đó, một phi đội chiến đấu cơ F-15 cũng đã đến Trung Đông, trong khi các máy bay vận tải C-17 vẫn đang tiếp tục vận chuyển thiết bị hạng nặng", các quan chức Mỹ tiết lộ.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang kể từ khi Tehran phải đối mặt với làn sóng biểu tình vào cuối năm ngoái, Điện Kremlin đã cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu Washington quyết định can thiệp quân sự.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: US Navy

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Nếu Mỹ tấn công Iran, chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng trong khu vực. Chúng tôi hy vọng các bên sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết những vấn đề bất đồng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 26/1. Cũng theo ông Peskov, chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik ngày 26/1 tuyên bố Mỹ sẽ phải đối mặt với "sự đáp trả đau đớn và quyết liệt hơn trước nếu tấn công Tehran".

Lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen cũng thể hiện sự ủng hộ Tehran khi đăng tải video về một con tàu đang cháy với chú thích "sớm thôi". Trong khi đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon cảnh báo Trung Đông sẽ xảy ra "xung đột toàn diện" nếu Iran bị Mỹ tấn công.