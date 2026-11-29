Từ tấm thổ cẩm của phụ nữ Châu Mạ đến chiếc gùi của người S’tiêng, Tà Lài (Đồng Nai) có thể tạo thêm sinh kế từ những nghề truyền thống và cảnh quan bản địa, hướng đến phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa.

Giữa cánh đồng lúa C8 ở khu Láng Dầu, ấp 4, xã Tà Lài, hàng trăm cây dầu cổ thụ mọc rải rác trên ruộng. Trên thân một số cây vẫn còn dấu tích lấy dầu rái để thắp sáng, gợi nhớ cách người Mạ và S’tiêng từng tận dụng sản vật tự nhiên quanh làng.

Ngày nay, du khách tìm đến cánh đồng để chụp ảnh cũng có thể nghe những câu chuyện về đời sống xưa. Với người dân địa phương, nơi đây vẫn là ruộng lúa, nơi họ canh tác qua từng mùa vụ.

Hai cách nhìn ấy mở ra một hướng phát triển du lịch cho Tà Lài: làm thế nào để người trồng lúa, người giữ nghề truyền thống cùng hưởng lợi từ những chuyến khách đến làng?

Thổ cẩm Tà Lài là nét văn hóa đặc biệt

Câu hỏi ấy cũng nằm trong định hướng của Đồng Nai. Kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của địa phương đặt mục tiêu xây dựng điểm đến xanh, gắn khai thác thiên nhiên, di sản và nông nghiệp trải nghiệm với bảo tồn, tạo việc làm và chuyển đổi số.

Tháng 6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Tà Lài, Vườn quốc gia Cát Tiên và doanh nghiệp đã cùng khảo sát, trao đổi về hướng xây dựng Tà Lài thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu. Việc tạo sinh kế cho người dân được đặt cùng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia.

Người giữ nghề có thêm sinh kế

Ở Tà Lài, phụ nữ Châu Mạ vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi tấm vải là những công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ chuẩn bị sợi, mắc khung đến đưa từng họa tiết lên mặt vải.

Nếu được tổ chức thành hoạt động trải nghiệm, nghề dệt không chỉ là câu chuyện văn hóa để du khách tìm hiểu mà còn có thể trở thành nguồn thu cho người dân. Nghệ nhân trực tiếp giới thiệu công đoạn dệt, hướng dẫn khách trải nghiệm hoặc bán sản phẩm do mình làm ra.

Thông qua câu chuyện của người thợ, du khách có thể hiểu vì sao những tấm thổ cẩm có kích thước tương tự nhưng cần lượng thời gian và công sức khác nhau. Giá trị của sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở hoa văn mà còn ở kỹ thuật, kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ.

Nghề đan gùi của người S’tiêng cũng có thể trở thành một sản phẩm trải nghiệm. Từ lồ ô và dây mây, người đan phải chọn nguyên liệu, chuốt nan rồi đan thành vật dụng đủ chắc để mang nông sản. Độ tinh xảo thể hiện qua cách các nan đan khớp với nhau và khả năng giữ dáng của chiếc gùi.

Du khách có thể thử một số thao tác đơn giản, tìm hiểu quy trình làm gùi hoặc đặt mua sản phẩm. Người biết nghề cũng có thêm thu nhập từ việc hướng dẫn, trình diễn và bán hàng, thay vì chỉ trông chờ vào những đơn hàng nhỏ lẻ.

Để những hoạt động này có đầu ra ổn định hơn, công nghệ số có thể đóng vai trò hỗ trợ. Những đoạn phim ngắn giới thiệu quá trình dệt thổ cẩm, đan gùi hay câu chuyện của nghệ nhân sẽ giúp du khách hiểu hơn về sản phẩm trước khi đến làng.

Một trang thông tin chung cũng có thể giới thiệu người nhận đặt hàng, lịch tổ chức trải nghiệm, giá sản phẩm và số lượng khách có thể đón trong mỗi buổi. Qua đó, người làm nghề chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và phục vụ du khách.

Chị Ká Tuyền, người Châu Mạ - S’tiêng, đã tận dụng mạng xã hội để giới thiệu Tà Lài, thu hút khách đến với mô hình du lịch cộng đồng. Tự học tiếng Anh qua internet, chị từng làm hướng dẫn viên du lịch trước khi xây dựng mô hình riêng Tà Lài Eco Lodge.

Kinh nghiệm của chị cho thấy người dân địa phương có thể chủ động quảng bá những giá trị văn hóa, cảnh quan của quê hương. Nếu được kết nối với những người dệt thổ cẩm, đan gùi và các hộ làm nông nghiệp, hoạt động giới thiệu du lịch sẽ tạo thêm cơ hội để sản phẩm truyền thống đến gần du khách.

Một chuyến đi qua làng, ruộng và ký ức

Tà Lài có thể tổ chức các tuyến tham quan kết nối nhà dài, điểm tưởng niệm Nhà ngục Tà Lài, cây kơ nia và cánh đồng lúa xen những cây dầu cổ thụ.

Nhà dài Tà Lài có thể là điểm khởi đầu, giúp du khách tìm hiểu kiến trúc, không gian sinh hoạt cộng đồng và đời sống văn hóa của người dân bản địa. Từ đây, câu chuyện được nối tiếp qua khung dệt, chiếc gùi và những người còn lưu giữ nghề truyền thống.

Không chỉ tham quan, du khách còn có thể nghe chính người dân kể về căn nhà, phong tục và những ký ức được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để người trẻ tìm hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng mình, học cách giới thiệu những giá trị ấy với khách phương xa.

Điểm tưởng niệm Nhà ngục Tà Lài mở ra một lớp lịch sử khác. Nơi đây ghi dấu cuộc vượt ngục ngày 27/3/1941. Tư liệu địa phương nhắc đến những người từng bị giam giữ như Trần Văn Giàu, Tô Ký và Dương Quang Đông.

Một bản thuyết minh ngắn, có nguồn tư liệu rõ ràng, sẽ giúp du khách hiểu ý nghĩa lịch sử của địa điểm. Nội dung này cũng có thể được số hóa, đăng tải trên trang thông tin của xã để giáo viên, học sinh và các đoàn khách tìm hiểu trước chuyến đi.

Bên cạnh các điểm văn hóa, cánh đồng lúa Láng Dầu với những cây dầu cổ thụ là một lợi thế về cảnh quan. Tuy nhiên, đây trước hết vẫn là không gian sản xuất của người dân. Vì vậy, khi tổ chức tham quan, người trồng lúa cần được tham gia bàn bạc về lối đi, điểm dừng chân và thời gian đón khách phù hợp với mùa vụ.

Các quy định dành cho du khách cũng cần được thống nhất, như đi theo lối đã định, không giẫm lên lúa, không xả rác và không tự ý tác động đến cây cổ thụ. Những thông tin này có thể được tích hợp vào bản đồ số hoặc gửi trước cho khách.

Phát triển du lịch trên chính không gian sinh sống và sản xuất của cộng đồng đòi hỏi sự hài hòa giữa hoạt động tham quan với đời sống thường ngày. Cảnh quan chỉ có thể trở thành tài sản du lịch lâu dài khi người dân vẫn duy trì được sinh kế và chủ động bảo vệ môi trường sống.

Những cây dầu xen giữa đồng lúa, cùng sự đa dạng của các dân tộc, Tà Lài phù hợp để phát triển du lịch xanh

Người dân được tham gia và hưởng lợi

Điều 8 Luật Du lịch quy định cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, bản sắc văn hóa và môi trường.

Với Tà Lài, nguyên tắc này cần được cụ thể hóa bằng những thỏa thuận rõ ràng ngay từ khi xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Ai là người đón khách, ai quản lý nguồn thu? Người dệt thổ cẩm, đan gùi, hướng dẫn tham quan được trả công như thế nào? Những hộ có ruộng nằm trên tuyến tham quan được tham gia đóng góp ý kiến ra sao?

Khi quyền lợi và trách nhiệm được xác định minh bạch, người dân sẽ chủ động hơn trong việc dành thời gian, công sức và không gian sinh hoạt để phục vụ du khách.

Luật Di sản văn hóa năm 2024 cũng đặt ra nguyên tắc tôn trọng quyền của cộng đồng chủ thể và nghệ nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Vì vậy, khi xây dựng chương trình trải nghiệm hoặc quay phim quảng bá, đơn vị tổ chức cần trao đổi với người giữ nghề về nội dung được giới thiệu, cách sử dụng hình ảnh và quyền lợi của người tham gia. Đây cũng là những nội dung cần được hướng dẫn trong các buổi tập huấn làm du lịch, bên cạnh kỹ năng đón khách, nhận đặt chỗ, niêm yết giá và bảo vệ cảnh quan.

Hiệu quả của du lịch xanh ở Tà Lài không chỉ nằm ở số lượng khách hay những bức ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là sau mỗi mùa khách, người dệt có thêm đơn hàng, người đan gùi được trả công khi hướng dẫn, người trẻ có việc làm từ hoạt động du lịch, còn bà con vẫn duy trì được việc canh tác trên cánh đồng Láng Dầu.

Khi những giá trị văn hóa được bảo tồn, cảnh quan được gìn giữ và người dân có thêm thu nhập từ chính nghề truyền thống, du lịch sẽ trở thành một động lực giúp Tà Lài phát triển bền vững.