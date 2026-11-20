Hai nghị quyết của tỉnh Đồng Tháp có nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ nhà ở, ổn định dân cư

Ngày 25/9/2026, HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026-2030.

Cùng ngày, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ thực hiện chương trình trên địa bàn.

Hai nghị quyết tạo cơ sở để địa phương triển khai nguồn lực ngân sách vào các nhiệm vụ cụ thể, từ hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế, củng cố hợp tác xã đến cải thiện nhà ở, bố trí ổn định dân cư và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Các chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Phạm Hơn

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 58 là chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở nông thôn. Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 60 triệu đồng/căn đối với xây dựng mới và 30 triệu đồng/căn đối với cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách và các hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Chính sách này rất có ý nghĩa đối với những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện thụ hưởng, góp phần cải thiện điều kiện sinh sống, giúp người dân an cư và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, chương trình còn có chính sách bố trí ổn định dân cư đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định. Chính sách này hướng đến người dân tại những khu vực khó khăn, thường xuyên chịu tác động của thiên tai hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Đối với các xã chưa có đài truyền thanh hoặc hệ thống truyền thanh đã xuống cấp, chính sách cũng hỗ trợ thiết lập mới, nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương tối đa 40% chi phí đầu tư, không quá 500 triệu đồng/xã.

Việc tăng cường hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần đưa thông tin thiết yếu, chủ trương, chính sách và quy định pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hộ nghèo có thể được hỗ trợ đến 90% chi phí dự án sản xuất

Theo Nghị quyết 58, kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh và cấp xã chủ động bố trí phần đối ứng căn cứ khả năng cân đối, nhiệm vụ được giao và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc phân bổ và sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung của chương trình. Các dự án, mô hình được phê duyệt chỉ được hỗ trợ một lần từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định.

Đối với dự án phát triển sản xuất theo hình thức cộng đồng, tổng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 70% tổng chi phí thực hiện, không quá 500 triệu đồng/dự án.

Đáng chú ý, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo tham gia dự án được hỗ trợ tối đa 90% chi phí tham gia. Các đối tượng còn lại thuộc phạm vi chương trình được hỗ trợ tối đa 50%.

Với dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí, không quá 500 triệu đồng/dự án. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tối đa 70% chi phí tham gia; các đối tượng liên kết còn lại được hỗ trợ tối đa 30%.

Đối với trường hợp mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án sản xuất, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có thể lên tới 70% tổng chi phí nếu chủ trì liên kết, các bên liên kết hoặc tổ, nhóm cộng đồng trực tiếp sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nhưng không quá 350 triệu đồng/dự án. Trường hợp chủ dự án ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp bên ngoài, mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí thanh toán, cũng không quá 350 triệu đồng/dự án.

Những quy định này tạo thêm nguồn lực để các hộ dân, nhóm cộng đồng và hợp tác xã mua sắm vật tư, thiết bị, tổ chức sản xuất và tham gia chuỗi liên kết. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng phải căn cứ quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, không phải khoản hỗ trợ mặc nhiên áp dụng cho mọi hộ gia đình.

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ đầu vào sản xuất, Nghị quyết 58 còn dành nguồn lực cho những mô hình có khả năng nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng sinh kế.

Đối với mô hình vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cánh đồng lớn, vùng nuôi tập trung hoặc sản xuất đồng bộ về giống, kỹ thuật, thời vụ, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí, không quá 500 triệu đồng/mô hình.

Các mô hình cơ giới hóa đồng bộ, dịch vụ cơ giới hóa, xử lý phụ phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh cũng được áp dụng mức hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí, không quá 500 triệu đồng/mô hình.

Đối với mô hình thí điểm chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm thuê thiết bị, mua nguyên vật liệu, thiết kế tem nhãn và bao bì sản phẩm mới, mức hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí, không quá 300 triệu đồng/mô hình.

Chính sách còn hướng tới phát triển ngành nghề nông thôn, tạo thêm việc làm và đa dạng hóa nguồn thu nhập. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn có thể được hỗ trợ mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, thuê cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho người tham gia dự án. Mức hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí, không quá 500 triệu đồng/dự án.

Một hướng đi khác là phát triển du lịch nông thôn theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững. Các mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể được ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí, không quá 500 triệu đồng/mô hình.

Đối với các hợp tác xã, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương tối đa 40% tổng chi phí thực hiện theo quy định. Chính sách này góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường, qua đó mở thêm cơ hội tham gia chuỗi giá trị cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.