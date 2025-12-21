1. Sending my best wishes to you in your holidays. May you have a great time, happiness with your friends and family this Christmas!

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến bạn trong kỳ nghỉ sắp tới. Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình trong dịp Giáng sinh này!

2. You are special in my life! I hope your Christmas will also be as special and unique as you are!

Bạn chính là người đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Tôi mong Giáng sinh năm nay cũng sẽ đặc biệt và độc nhất như chính con người của bạn!

3. With all good wishes for a brilliant Christmas and I hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn tất cả những lời chúc tốt đẹp cho một Giáng sinh rực rỡ và hy vọng mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

4. The gift of love, the gift of peace, the gift of happiness, hope all these belong yours at Christmas.

Món quà tình yêu, món quà bình an, món quà hạnh phúc, hy vọng tất cả những thứ này sẽ thuộc về bạn vào dịp Giáng sinh.

5. The best my wishes for you is a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity. Merry Christmas!

Lời chúc tốt đẹp nhất của tôi dành cho bạn là một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và thịnh vượng. Giáng sinh vui vẻ!

6. Christmas is the time to celebrate togetherness and create joyful memories. Wishing you and your family laughter and love.

Giáng sinh là thời điểm để chia sẻ niềm vui và tạo nên những ký ức hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu.

7. Christmas is here! May every moment be filled with joy, every thought with love, and every dream with hope.

Giáng sinh đến rồi! Mong từng khoảnh khắc đều ngập tràn niềm vui, từng suy nghĩ đều tràn đầy yêu thương và từng giấc mơ đều chan chứa hy vọng.

8. Twinkling lights, festive music, and hearts full of love – that’s what Christmas is all about. Enjoy every moment of it!

Những ánh đèn lấp lánh, giai điệu rộn ràng và những trái tim đầy ắp yêu thương – đó chính là tinh thần Giáng sinh. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc nhé!

9. Christmas is the perfect time to reflect on the good things in life. May this season bring you countless reasons to smile.

Giáng sinh là thời điểm hoàn hảo để suy ngẫm về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mong mùa lễ này mang đến cho bạn vô vàn lý do để mỉm cười.

10. May this Christmas season be filled with laughter, warmth, and cherished moments.

Hy vọng rằng mùa lễ Giáng sinh này sẽ tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và những khoảnh khắc quý giá.

Giáng sinh là dịp để mọi người gửi gắm những lời chúc ấm áp, truyền tải thông điệp yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. Ảnh: Freepik

11. Merry Christmas! May the coming year be filled with luck, love, new opportunities and success.

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ! Hy vọng thời gian sắp tới, bạn sẽ luôn tràn ngập may mắn, tình yêu, cơ hội mới và thành công.

12. Even though we're not beside each other, I'm sending you a special wish, a big hug and a mistletoe kiss! Wish you Merry Christmas!

Dù chúng ta không ở bên nhau nhưng tôi vẫn gửi đến bạn một lời chúc đặc biệt, một cái ôm thật chặt và một nụ hôn nồng thắm! Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ!

13. Christmas is a time for love and giving. May your life be surrounded by cherished moments with loved ones and endless joy!

Giáng sinh là thời điểm của yêu thương và sẻ chia. Mong rằng cuộc sống bạn luôn đầy ắp những khoảnh khắc quý giá bên người thân yêu và tận hưởng niềm vui bất tận!

14. May the light of Christmas guide your path and bring blessings to you and your family in 2026.

Mong ánh sáng Giáng sinh dẫn lối cho bạn và mang đến phúc lành cho bạn cùng gia đình trong năm 2026.

15. Christmas is not just a day, it’s a feeling of warmth and togetherness. May you always be surrounded by love.

Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ, mà còn là không khí ấm áp và sum vầy. Mong bạn luôn được bao bọc bởi tình yêu thương.

16. Even in the coldest winter, friendship keeps us warm. Merry Christmas, my friend.

Ngay cả trong mùa đông lạnh giá nhất, tình bạn vẫn là ngọn lửa sưởi ấm. Giáng sinh vui vẻ nhé, bạn chí cốt của tôi ơi.

17. Faith makes all things possible. Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!

Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi. Hy vọng làm mọi thứ hoạt động và tình yêu làm mọi thứ đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng sinh này.

18. May the message of Christmas fill your life with joy and peace. Best wishes to you and your family during this holiday season.

Mong những thông điệp Giáng sinh sẽ đầy ắp niềm vui và bình an trong cuộc sống của bạn. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn và gia đình trong suốt kỳ nghỉ này.

19. It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gửi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng sinh lành, và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.

20. We may not be together in person on Christmas morning, but you’ll be in my mind and in my heart.

Chúng ta có thể không gặp nhau trực tiếp vào buổi sáng Giáng sinh, nhưng bạn sẽ ở trong tâm trí và trái tim tôi.