Alphabet, công ty mẹ của Google, đang chứng kiến một năm thăng hoa rực rỡ trên thị trường chứng khoán với mức tăng trưởng gần 70% và vốn hóa đạt 3.800 tỷ USD. Tuy nhiên, niềm vui của "gã khổng lồ" này có thể còn nhân lên gấp bội vào năm tới nhờ một quyết định táo bạo từ cách đây một thập kỷ: rót vốn vào SpaceX của Elon Musk.

Vào năm 2015, Google đã thực hiện một trong những nước đi chiến lược nhất trong lịch sử đầu tư khởi nghiệp khi chi khoảng 900 triệu USD để sở hữu 7% cổ phần của SpaceX. Tại thời điểm đó, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk chỉ được định giá khiêm tốn ở mức 12 tỷ USD. Giờ đây, với những thông tin rò rỉ về việc SpaceX đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2026 với mức định giá khổng lồ 1.500 tỷ USD, khoản đầu tư ban đầu của Google dự kiến sẽ tăng giá trị lên tới 111 tỷ USD.

Google chi 900 triệu USD để nắm giữ 7% cổ phần SpaceX năm 2015. Ảnh: Space News

Thông tin về đợt IPO sắp tới càng trở nên đáng tin cậy hơn khi chính Elon Musk, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 10/12, đã ngầm xác nhận các báo cáo về việc niêm yết là chính xác. Nếu điều này thành hiện thực, Google sẽ cùng với các nhà đầu tư lớn khác như Founders Fund và Fidelity hưởng trọn thành quả từ sự bùng nổ của ngành công nghiệp vũ trụ.

Thực tế, thành công của SpaceX đã bắt đầu tác động trực tiếp đến bảng cân đối kế toán của Google. Đầu năm nay, Google đã báo cáo khoản lãi 8 tỷ USD từ "chứng khoán không thể giao dịch", mà Bloomberg xác định chính là cổ phần tại SpaceX. Khoản lợi nhuận này chiếm tới 25% thu nhập ròng của Google trong quý đầu tiên năm 2025, cho thấy tầm quan trọng của công ty đối với bức tranh tài chính của "ông lớn tìm kiếm".

Nhìn lại quá khứ, khoản đầu tư năm 2015 của Google, vốn tập trung vào dự án Internet vệ tinh Starlink, từng vấp phải sự hoài nghi lớn. Tờ The Wall Street Journal thời điểm đó đã đặt dấu hỏi về những thách thức tài chính và kỹ thuật khổng lồ, từ chi phí lắp đặt ăng-ten mặt đất cho đến vấn đề bản quyền tần số vô tuyến. Tuy nhiên, Starlink đã đập tan mọi nghi ngờ khi trở thành dịch vụ Internet vệ tinh hàng đầu thế giới, được sử dụng rộng rãi từ quân đội Ukraine cho đến các hãng hàng không lớn như United Airlines.

Bên cạnh những con số lợi nhuận khổng lồ trên giấy tờ, mối lương duyên này còn mang lại lợi thế chiến lược dài hạn cho Google. SpaceX hiện đang sử dụng nền tảng Google Cloud để vận hành hệ thống Starlink, tạo ra một vòng tròn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Giờ đây, khi SpaceX chuẩn bị bước ra ánh sáng của thị trường đại chúng, Google đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa khoản lợi nhuận khổng lồ từ một trong những thương vụ đầu tư mạo hiểm thành công nhất mọi thời đại.

(Theo Insider)