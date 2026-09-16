Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an làm việc với L.T.T., chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phối hợp Sở Y tế thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai), do L.T.T. (SN 1996, trú phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở tự giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên, đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 người này không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng vẫn mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh cho khách hàng.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an Hà Nội đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) để trình báo và cung cấp thông tin liên quan.