Xe cộ kẹt cứng tại ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ lúc 19h30.

Sau giờ tan tầm, đường Nguyễn Trãi dù mưa đã ngớt, dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

Trước đó, hình ảnh ghi nhận vào lúc 17h45, đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông (cũ) đã tắc cứng, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Từ khoảng 17h, bắt đầu giờ tan tầm, mưa lớn khiến ô tô, xe máy không thể di chuyển nhanh, dẫn đến ùn ứ.

Đường Nguyễn Trãi đoạn Ngã Tư Sở, xe nhích từng mét vào giờ tan tầm.

Trước đó, khoảng 16h, tình trạng ùn tắc đã xảy ra tại một số tuyến đường, nút giao. Trong ảnh: Ngã tư đường Láng - cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

Nút giao dưới cầu vượt Trần Duy Hưng - Láng tắc cứng do cả trục đường từ đây đến ngã ba Hoàng Đạo Thúy mênh mông biển nước.