Liên quan vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trước số nhà 193 Phố Huế, tối 18/5, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip và hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ thanh niên xảy ra xô xát ngay trên vỉa hè và lòng đường khu vực Phố Huế vào khoảng 23h ngày 15/5.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau đó, hai nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại một quán nước ở Phố Huế để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, hai bên đã không giữ được bình tĩnh và xảy ra xô xát. Nhiều người lao vào ẩu đả khiến khu vực xung quanh trở nên náo loạn, ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế các đối tượng liên quan và tiến hành xác minh vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.