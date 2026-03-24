Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h52 ngày 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà 7 tầng.

Người dân tại hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2 của căn nhà nói trên.

“Nhìn thấy lửa lan ngày một lớn, chúng tôi đã tri hô mọi người xung quanh và nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH”, nhân chứng cho biết.

Lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Ảnh: Tiến Tùng

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12 đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an phường và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy; đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn sang nhà hàng xóm.

Đến 18h15, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.