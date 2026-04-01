Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 25/4, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe ben xảy ra tại đường kết nối tỉnh lộ 427 với đường trục phía Nam Hà Nội (thôn Muỗi, xã Tam Hưng, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 30K-454.XX (chưa rõ người điều khiển), chở một phụ nữ ngồi ghế phụ, va chạm với xe ben (chưa rõ biển kiểm soát, tài xế). Sau cú va chạm mạnh, ô tô con biến dạng, hai túi khí bung; người ngồi ghế phụ mắc kẹt trong xe.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Sau thời gian nỗ lực giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa được người phụ nữ ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Người phụ nữ bị mắc kẹt trong ô tô sau va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng lúc, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cũng điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.