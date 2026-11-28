Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Rice City Long Châu, Hà Nội) chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 2 với 126 căn hộ, diện tích chủ yếu từ 32,3-36,2m2. Người mua cần khoảng 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà ở xã hội Thượng Thanh, có tên thương mại là Rice City Long Châu, sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 2 từ ngày 28/12/2026 đến hết ngày 3/2/2027.

Chủ đầu tư dự án là liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam.

Trong đợt mở bán này, có tổng cộng 126 căn hộ được đưa ra thị trường. Các căn hộ có diện tích chủ yếu từ 32,3-36,2m2.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: CĐT

Đơn giá bán trung bình được công bố là 29,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, với diện tích căn hộ từ 32,3-36,2m2, người mua cần chuẩn bị khoảng 950 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án.

Đối với hình thức thuê mua, giá trung bình gần 347.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT.

Rice City Long Châu là dự án nhà ở xã hội có quy mô hơn 6ha, gồm 3 tòa nhà cao 22 tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho quy mô dân số hơn 4.500 người.

Trước đó, tại đợt mở bán đầu tiên vào cuối tháng 11/2025, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến đối với 1.951 căn hộ. Kết quả, khoảng 91% số căn đã được ký hợp đồng mua bán và thuê mua.

Dự án dự kiến bàn giao nhà vào quý III năm sau.

Thời điểm công bố giá bán vào cuối năm 2025, Rice City Long Châu từng được biết đến là dự án nhà ở xã hội có mức giá cao nhất Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay, vị trí này đã thuộc về khu nhà ở dành cho lực lượng công an tại đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, với giá bán từ 32 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 2 tỷ đồng mỗi căn hộ.

Giai đoạn trước năm 2023, mức giá bán nhà ở xã hội tại Thủ đô dao động từ 13-17 triệu đồng/m2.