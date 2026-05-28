Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của TP Hà Nội, trong số này có 23 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Nhiều công trình có quy mô lớn, tập trung tại khu vực Thạch Bàn, Cự Khối, Cổ Linh... được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng khu vực phía Đông Hà Nội.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án trong danh mục là dự án chuyển tiếp theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Nhiều tuyến đường theo quy hoạch sẽ được đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối khu vực Long Biên với các trục lớn như Cổ Linh, cầu Thanh Trì và đường gom đê sông Hồng.

Hàng loạt tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 13,5m đến 40m sẽ được triển khai như tuyến đường 17,5m từ đường Cổ Linh đến phố Tư Đình; tuyến đường Xuân Đỗ từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì; tuyến đường từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Thạch Bàn; các tuyến đường 25m, 30m kết nối từ đê sông Hồng đến khu đô thị Thạch Bàn...

Ngoài giao thông, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị cũng nằm trong kế hoạch giai đoạn tới. Trong đó có các dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch quanh tuyến Cổ Linh, khu Thạch Bàn và khu vực phục vụ đấu giá đất.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là loạt dự án công viên, hồ điều hòa và thoát nước quy mô lớn. Theo danh mục, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây kết hợp hồ điều hòa Cự Khối có diện tích thu hồi đất lớn nhất với khoảng 47ha.

Tiếp đến là dự án xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 ở phường Thạch Bàn với diện tích khoảng 22,3ha. Dự án xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả sông Hồng cũng cần thu hồi khoảng 15ha đất.

Các dự án này được kỳ vọng góp phần cải thiện tiêu thoát nước, giảm ngập úng và tăng diện tích không gian xanh cho khu vực phía Đông Thủ đô - nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua.

Danh mục còn có dự án đầu tư xây dựng, cải tạo hồ Tư Đình; cải tạo hạ tầng khu Đấu và vườn Hồ tại Cự Khối; tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật đền Trấn Vũ.

Hà Nội cũng dự kiến xây dựng Trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật TP Hà Nội, gồm cụm trường tiểu học Bình Minh và phổ thông cơ sở Xã Đàn trên địa bàn Long Biên.

Bên cạnh nhóm dự án vốn ngân sách, địa phương cũng triển khai 4 dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách.

Trong đó, có các dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch ở Thạch Bàn và Long Biên để phục vụ đấu giá đất ở trong giai đoạn tới.