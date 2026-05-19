Theo Nghị quyết về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 52ha đất trên địa bàn phường Từ Liêm.

Trong đó, có 21 dự án sử dụng vốn nhà nước, gồm 17 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 và 4 dự án đăng ký mới. Ngoài ra, khu vực này cũng có 4 dự án vốn ngoài ngân sách.

Đáng chú ý, danh mục các dự án thu hồi đất tập trung chủ yếu vào hạ tầng giao thông, hoàn thiện kết nối khu vực phía Tây Thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư ngày càng lớn.

Nhiều tuyến đường sẽ được triển khai như đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì; tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ; tuyến đường vào khu đấu giá ĐG1 phường Mỹ Đình 2; tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đoạn phía sau Trung tâm thể thao dưới nước.

Thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường sau trụ sở Bộ Ngoại giao tại phường Mễ Trì; tuyến đường Mễ Trì Hạ kéo dài đến đường Đỗ Đức Dục; đoạn đường từ phố Thiên Hiền đến tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ; cải tạo, mở rộng tuyến đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch (ngõ 25) đến ngõ 2 đường Lê Đức Thọ.

Một góc phường Từ Liêm nhìn từ trên cao. Ảnh: Thạch Thảo

Một dự án nổi bật khác là xây dựng cầu qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực, đồng thời tăng kết nối liên vùng.

Bên cạnh giao thông, nhiều công trình phục vụ dân sinh cũng nằm trong diện thu hồi đất. Thành phố sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân tái định cư phục vụ các hộ dân phải di chuyển để thực hiện dự án mở rộng đường Láng - Hòa Lạc.

Một số dự án công cộng khác gồm xây dựng cụm công trình hạ tầng xã hội phường Mễ Trì với các hạng mục trung tâm văn hóa thể thao, trường mầm non, cây xanh, sân thể dục thể thao; xây dựng trụ sở làm việc phường Phú Đô; nhà văn hóa tổ dân phố số 5 phường Mỹ Đình 2; nhà văn hóa tổ dân phố số 1 và số 6 Mễ Trì Thượng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng triển khai dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại phường Mỹ Đình 2 và hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ giai đoạn 1 nhằm cải thiện hạ tầng môi trường, chống úng ngập cho khu vực.

Trong nhóm dự án đăng ký mới sử dụng vốn nhà nước, có dự án xây dựng trường mầm non Phú Đô, nhà văn hóa số 3 Mễ Trì Hạ, vườn hoa phố Đỗ Đức Dục và hồ điều hòa Phú Đô.

Đặc biệt, dự án hồ điều hòa Phú Đô được kỳ vọng sẽ góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan đô thị và hỗ trợ điều tiết nước cho khu vực vốn chịu áp lực lớn về hạ tầng trong nhiều năm qua.

Ngoài các dự án công, phường Từ Liêm cũng có 4 dự án vốn ngoài ngân sách được đăng ký mới. Trong đó có dự án Khu nhà ở thương mại hỗn hợp (dành một phần để bán cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 - Bộ Công an).

Các dự án còn lại gồm đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề Hùng Vương, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trung tâm Doping và Y học thể thao.

Việc triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng và công trình công cộng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng và tăng khả năng kết nối tại khu Tây Hà Nội - nơi đang tập trung hàng loạt khu đô thị, trung tâm hành chính và công trình thể thao lớn của Thủ đô.