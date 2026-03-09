Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thành phố cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu tự ý dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ, gây mất ổn định thị trường.

Một số cây xăng, dầu ở Hà Nội bán ra với số lượng hạn chế. Ảnh: Đình Hiếu

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời xử lý theo thẩm quyền nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại Thủ đô. Trường hợp phát sinh vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền, đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND TP và Bộ Công Thương để chỉ đạo.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn trong hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu, đồng thời bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan này phải thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn; rà soát, tổng hợp các vướng mắc phát sinh, báo cáo và đề xuất UBND TP cùng Bộ Công Thương phương án điều tiết kịp thời.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường; duy trì nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối, không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ người dân.