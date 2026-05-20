Đề xuất được nêu trong dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, đang được lấy ý kiến.

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng mức bồi thường cao hơn, tối đa bằng 1,5 lần so với mức bồi thường theo quy định hiện hành đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thành phố cho biết chính sách mới chỉ áp dụng đối với các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với những dự án đã được phê duyệt phương án trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, hoặc còn một phần diện tích chưa phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành.

Hà Nội triển khai giải phóng mặt bằng mở rộng đường nối Vành đai 2-3. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế tăng bồi thường lên 1,5 lần đối với 4 nhóm dự án trọng điểm.

Trong đó, có các dự án đầu tư công, PPP quan trọng quốc gia hoặc có tổng vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô có vốn từ 30.000 tỷ đồng; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; dự án đầu tư mới cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Theo UBND TP Hà Nội, việc áp dụng cơ chế trên thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận từ người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án lớn, quan trọng của Thủ đô; đặc biệt với các dự án hạ tầng trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, các quy định này cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.

Vì vậy, thành phố đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng chính sách tăng bồi thường nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất khi thực hiện thu hồi đất trên toàn địa bàn.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô 2026.

Theo Nghị quyết số 22, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 24.824ha đất để triển khai 3.133 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Danh mục này bao gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị, cải tạo chung cư cũ, trường học, bệnh viện, công trình công cộng và các dự án chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố.