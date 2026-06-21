Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong hai ngày 22-23/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại miền Bắc và Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 36-38 độ, có nơi vượt 39 độ.

Miền Bắc và Trung Bộ đối diện đợt nắng nóng dữ dội, có nơi trên 40 độ. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm và phía Tây thành phố là 37-39 độ; phía Bắc và phía Nam 36-38 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức thấp, 45-57%. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ, kéo dài từ 10-18h tại khu vực trung tâm và từ 11-17h tại các khu vực còn lại.

Sang ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ với mức nhiệt ở trung tâm và phía Tây thành phố là 38-40 độ; phía Bắc và phía Nam 37-39 độ C. Độ ẩm trong không khí tiếp tục giảm, còn 40-50%.

Đáng lưu ý, tâm điểm nắng nóng nhất cả nước đợt này là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ, một số nơi trên 40 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/6. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ trong bản tin dự báo nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính...

Trong khi đó, các khu vực còn lại của cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 22/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.