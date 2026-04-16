Ngày 16/4, Công an Hà Nội cho biết, trước những tác động đến thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một số cơ sở.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: CACC

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm, gồm một thương nhân phân phối và ba cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Các vi phạm chủ yếu gồm: giảm lượng hàng bán ra so với trước đó mà không có lý do chính đáng; kinh doanh tại địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan chức năng theo quy định. Các tổ chức, cơ sở vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, qua kiểm tra thực tế, lực lượng liên ngành còn ghi nhận một số cơ sở bán xăng dầu cầm chừng, tự ý giới hạn lượng bán. Có trường hợp chỉ bán từ 200.000-300.000 đồng/lượt đối với ô tô và 30.000 đồng/lượt đối với xe máy.

Theo Công an Hà Nội, trong bối cảnh thị trường xăng dầu, khí hóa lỏng có nhiều biến động, việc một số cơ sở tự ý hạn chế lượng bán đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng, tác động đến tâm lý thị trường, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thực tế lượng xăng dầu tại khu vực bể chứa của cơ sở kinh doanh. Ảnh: CACC

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm đã góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.