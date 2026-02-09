Theo đài NHK, Tổng thống Mỹ Trump ngày 8/2 đã gửi thông điệp chúc mừng tới Thủ tướng Takaichi sau khi đảng Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

"Một chiến thắng áp đảo! Thủ tướng Takaichi và liên minh của bà đã nhận được những lá phiếu vô cùng quan trọng. Đảng của bà ấy đang nắm giữ hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện, một con số chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến. Tôi chúc bà Takaichi sẽ thành công với mọi chính sách đưa ra", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: NYT

Ông Trump mô tả bà Takaichi là một nhà lãnh đạo "nhận được sự kính trọng và rất được lòng dân", đồng thời đánh giá cao quyết định "táo bạo" của nữ Thủ tướng Nhật Bản khi kêu gọi tổ chức bầu cử.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng hoan nghênh việc LDP giành được đa số ghế tại Hạ viện Nhật Bản, gọi đây là một chiến thắng lớn. "Tổng thống Trump có mối quan hệ cá nhân rất tốt với bà Takaichi. Khi Nhật Bản vững mạnh, Mỹ cũng sẽ vững mạnh tại châu Á", ông Bessent nói.

Cùng ngày 8/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng Thủ tướng Takaichi về "chiến thắng mang tính bước ngoặt", bày tỏ kỳ vọng về việc quan hệ song phương giữa New Delhi và Tokyo sẽ được thúc đẩy hơn nữa trong tương lai.

Sau khi LDP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Takaichi đã thể hiện mong muốn được thăm Nhà Trắng trong tương lai gần, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Nhật Bản.

"Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Nhật Bản được xây dựng dựa trên sự tin tưởng sâu sắc và hợp tác chặt chẽ. Tôi muốn được tới thăm Nhà Trắng trong mùa xuân để thúc đẩy hơn nữa liên minh Tokyo - Washington, tiềm năng phát triển của chúng ta là vô hạn", bà Takaichi tuyên bố.