Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (20/12), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết chính quyền Moscow có quan điểm tiêu cực đối với các cuộc thảo luận về khả năng Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Ông Rudenko nói: “Chúng tôi tin rằng việc Nhật Bản quân sự hóa sẽ chỉ khiến tình hình khu vực Đông Bắc Á tồi tệ hơn, và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến những biện pháp trả đũa từ những quốc gia bị đe dọa bởi quá trình đó”.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra chỉ vài ngày sau khi một quan chức Nhật Bản giấu tên nói với cánh báo giới rằng Tokyo nên sở hữu vũ khí hạt nhân, và Nhật Bản cần loại vũ khí đó vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Theo TASS, Nhật Bản luôn tuân thủ theo ba nguyên tắc phi hạt nhân gồm không sở hữu, không phát triển và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ nước này. Dù ba nguyên tắc này không được ghi thành luật, nhưng các nhà lãnh đạo Nhật Bản luôn xác nhận việc tuân thủ những cam kết trên.

Ở một diễn biến khác, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara hôm 19/12 khẳng định chính sách hạt nhân của Tokyo không thay đổi. “Từ khi chiến tranh kết thúc, đất nước của chúng tôi luôn đóng góp vào nền hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Lập trường này không hề thay đổi”.