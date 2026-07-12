Đội tuyển Argentina và Lionel Messi tiếp tục thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử tại World Cup.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro vang lên, Messi lập thêm một kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 15 trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, vượt qua kỷ lục cũ 14 trận của Miroslav Klose.

Messi có thêm những kỷ lục mới. Ảnh: AFA

Do Argentina đã vào bán kết, anh chắc chắn sẽ cán mốc 17 trận knock-out sau khi đá thêm bán kết và chung kết hoặc trận tranh hạng ba.

Cú đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Alexis Mac Allister tiếp tục giúp Messi đi vào lịch sử.

Từ quả phạt góc của đội trưởng Argentina, Mac Allister lập công, mang về đường kiến tạo thứ 10 của Messi tại World Cup.

Theo thống kê hiện có, Messi là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup.

Dù thống kê này vẫn tồn tại đôi chút khác biệt do cách ghi nhận của các đơn vị thống kê (Pele có nơi được tính 10 kiến tạo, có nơi là 8; Fritz Walter được tính 9 hoặc 10), nhưng điều chắc chắn là Messi hiện sở hữu 10 pha kiến tạo.

Do không ghi bàn trước Thụy Sĩ, chuỗi trận liên tiếp lập công của Messi dừng lại ở con số 10 trận.

Bên cạnh đó, Argentina cũng kéo dài chuỗi 15 trận liên tiếp ghi ít nhất 1 bàn thắng tại World Cup, dài nhất lịch sử đội tuyển.

Chuỗi này bắt đầu từ chiến thắng 2-1 trước Nigeria ngày 26/6/2018 tại Nga. Lần gần nhất Argentina “tịt ngòi” là thất bại 0-3 trước Croatia ở vòng bảng World Cup 2018.

Trong hiệp phụ trước Thụy Sĩ, Argentina còn phá thêm một kỷ lục khác khi ghi từ hai bàn trở lên ở 12 trận World Cup liên tiếp, điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Kỷ lục cũ thuộc về Uruguay, đội từng ghi từ 2 bàn trở lên liên tiếp trong giai đoạn từ World Cup 1930 đến 1954. Chuỗi đó chấm dứt sau trận hòa 1-1 với Áo ở trận tranh hạng ba World Cup 1954.

Argentina liên tục bùng nổ khi bị đẩy vào khó khăn. Ảnh: AFA

Argentina hiện cũng đã bất bại 12 trận liên tiếp tại World Cup (10 thắng, 2 hòa).

Trong số này có 6 chiến thắng liên tiếp, vượt qua hai chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từng được thiết lập tại World Cup 1986 và World Cup 2014.

Không chỉ vậy, tính cả giao hữu và chính thức, Argentina đã thắng liên tiếp 13 trận, vượt qua kỷ lục cũ (10 trận) được lập từ năm 1942.

Trận thua gần nhất của thầy trò Scaloni là thất bại 0-1 trước Ecuador ngày 9/9/2025 tại Guayaquil.

Cuối cùng, Lionel Scaloni cũng lập cột mốc đáng nhớ. Trận gặp Thụy Sĩ là trận World Cup thứ 13 ông dẫn dắt Argentina, vượt qua Cesar Luis Menotti (12 trận).

Scaloni hiện chỉ còn kém Carlos Bilardo 1 trận. Với việc Argentina đã lọt vào bán kết, ông chắc chắn sẽ kết thúc World Cup 2026 với 15 trận cầm quân, trở thành HLV dẫn dắt Argentina nhiều trận nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Những cột mốc mới của Argentina và Messi Số trận knock-out World Cup của Messi: 1 trận tại World Cup 2006,

2 trận năm 2010,

4 trận năm 2014,

1 trận năm 2018,

4 trận năm 2022,

3 trận tại World Cup 2026. Chuỗi kỷ lục ghi bàn 10 trận World Cup liên tiếp của Messi: Mexico,

Úc,

Hà Lan,

Croatia,

Pháp (2 bàn),

Algeria (hat-trick),

Áo (2),

Jordan,

Cabo Verde,

Ai Cập. Chuỗi 12 trận ghi ít nhất 2 bàn của Argentina: Mexico (2),

Ba Lan (2),

Australia (2),

Hà Lan (2),

Croatia (3),

Pháp (3),

Algeria (3),

Áo (2),

Jordan (3),

Cabo Verde (3),

Ai Cập (3),

Thụy Sĩ (3).

(Nguồn: VTV)