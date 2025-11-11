Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

10/11
18:00

Thép Xanh Nam Định 1-1 Hà Nội

FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

10/11
19:15

Công an Hà Nội 3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV360+4

U17 WORLD CUP 2025 - VÒNG BẢNG 

10/11
22:00

U17 Indonesia 2-1 U17 Honduras

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

11/11
02:30

 Burgos 0-0 Castellon

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 15

11/11
03:00

 Gimnasia La Plata 2-0 Velez Sarsfield

11/11
05:00

 Deportivo Riestra - Independiente

11/11
07:15

 Argentinos Juniors - Belgrano

 Independiente - Central Cordoba SdE

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 36

11/11
05:00

Chapecoense SC - America Mineiro

Botafogo SP - Amazonas AM