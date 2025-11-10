Chuyến làm khách Celta Vigo đánh dấu trận đá chính đầu tiên của Robert Lewandowski sau khi trở lại từ chấn thương. Ở tuổi 37, chân sút Ba Lan cho thấy vẫn nguyên bản năng ‘sát thủ’ trước khung thành đối phương.

Lewandowski lần đầu đá chính sau chấn thương, lập ngay hat-trick và giành Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: FCB

Trong ngày hàng thủ Barca vẫn bộc lộ những vấn đề đáng lo, Lewandowski đã chơi hết sức ấn tượng, quyết định chiến thắng cho đội nhà, với hat-trick lập công vào các phút 10’ (pen), 37’ và 73’. Bàn còn lại của đội bóng xứ Catalan do Lamine Yamal ghi (45+4’).

Ba điểm của Barca càng trở nên đáng giá hơn, khi ở trận đấu sớm hơn, Real Madrid đã bất lực trước Rayo Vallecano (hòa 0-0). Hiện tại khoảng cách giữa họ chỉ là 3 điểm.

Mundo mô tả về trận đấu của thầy trò Hansi Flick trước Celta Vigo: “Trong một đêm mưa lạnh ở Vigo, Robert Lewandowski đã thổi bùng ngọn lửa chiến thắng cho Barcelona.

Ba bàn thắng, uy lực và kỹ năng thượng thừa trong mưa, ở tuổi 37, Lewandowski tiếp tục cho thấy bản năng “sát thủ” lợi hại của mình, chứng tỏ khả năng ghi bàn không hề suy giảm theo tuổi tác. Tiền đạo Ba Lan hiện có 108 bàn thắng trong màu áo Barca, vượt qua Neymar,…”.

Chân sút Ba Lan chia sẻ niềm vui với các đồng đội trong phòng thay đồ. Ảnh: Mundo

Tính riêng tại La Liga, Lewandowski ghi được 76 bàn kể từ khi đến Barca vào hè 2022. Chỉ Haaland (99 bàn) của Man City trong cùng thời gian này, mới ghi được nhiều hơn lão tướng Ba Lan, tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

MB cho hay, Hansi Flick cực kỳ hài lòng về Robert Lewandowski, thấy yên tâm hơn với Barca một khi có anh trong đội hình. Vì lý do này, thuyền trưởng người Đức đã gặp ngay Chủ tịch Joan Laporta và đề nghị sếp bự Barca cân nhắc việc giữ lão tướng 37 tuổi, người vẫn chơi cực hay, chứng tỏ là một trong những tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới.

Hợp đồng của Lewandowski với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa này, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đại về bến đỗ mới của đội trưởng tuyển Ba Lan, như MU, AC Milan,… Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, Lewandowski không có ý định rời Barca ngay trong tháng 1/2026.