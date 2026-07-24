Ghi 7 bàn thắng tại World Cup 2026, tiền đạo người Na Uy đang tận hưởng kỳ nghỉ trên bờ biển Côte d’Azur cùng bạn gái, trước khi trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ngôi sao của Man City cũng vừa đón sinh nhật lần thứ 26 trong chuyến nghỉ dưỡng sôi động này.

Erling Haaland và Isabel Johansen tận hưởng bữa tiệc pyjama ở Saint-Tropez - Ảnh: IG

Haaland dành khoảng một giờ đồng hồ lái mô tô nước, trong khi Isabel thư giãn và tắm nắng trên bãi biển.

Không chỉ nghỉ dưỡng, chân sút người Na Uy còn xuất hiện tại hộp đêm &ME, nơi anh hội ngộ người đồng đội cũ Riyad Mahrez, tạo nên bầu không khí sôi động và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Trong lúc cao hứng, Haaland còn bước lên khu vực DJ, đội chiếc mũ có cặp sừng Viking đặc trưng và thoải mái giao lưu cùng đám đông.

Một người có mặt chia sẻ: "Erling hẳn đã rất mệt sau những gì thể hiện tại World Cup, nhưng cậu ấy hoàn toàn không cho thấy điều đó.

Haaland đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên Isabel và bạn bè. Erling luôn thích tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm mọi điều một cách trọn vẹn."

Haaland vui hết cỡ trong bữa tiệc - Ảnh: Backgrid

Hè này, Haaland là đầu tàu đưa Na Uy làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết, thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup.

Hành trình của Na Uy chỉ dừng lại sau thất bại trước tuyển Anh. Với phong độ chói sáng, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil, Haaland được FIFA điền tên vào Đội hình tiêu biểu World Cup 2026.