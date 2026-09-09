Sự việc xảy ra ở phút 92, khi Haaland va chạm với Pablo Rosario bên phía Porto. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu và nhanh chóng can thiệp trong bối cảnh Man City đang dẫn trước 2-0.

Haaland và Rosario vật lộn trên sân, túm áo nhau đầy quyết liệt. Cầu thủ hai đội sau đó cùng lao vào, khiến trọng tài Szymon Marciniak bị đẩy qua đẩy lại giữa đám đông.

Đáng chú ý, vụ ẩu đả diễn ra chỉ một phút sau khi Haaland ghi bàn thắng thứ hai của mình. Ổn định tình hình, trọng tài Marciniak rút thẻ vàng cảnh cáo cả tiền đạo người Na Uy lẫn Rosario.

Tình huống xô xát giữa Haaland và Rosario - Ảnh: Amazon Prime

Trước đó, Josko Gvardiol và Gianluigi Donnarumma cũng phải nhận thẻ vàng.

Đây là tình huống căng thẳng thứ hai của trận đấu. Ít phút trước giờ nghỉ, tiền vệ Gabri Veiga của Porto bị chảy máu vì lĩnh trọn cú thúc cùi chỏ vào đầu từ Marc Guehi.

Tuy nhiên, hậu vệ của Man City và tuyển Anh không bị xử phạt dù VAR vào cuộc kiểm tra.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó khi cầu thủ hai đội tiếp tục lời qua tiếng lại và xô đẩy nhau trên đường vào đường hầm lúc hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, Haaland tạo ra khác biệt. Tiền đạo người Na Uy mở tỷ số cho Man City sau quả tạt chính xác của Enzo Fernandez, rồi hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Etihad.