Ở trận lượt đi trong khuôn khổ bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Lào. Tuy nhiên ở lượt về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ngoài việc phải thi đấu trên sân khách, thì Lào cũng có sự tiến bộ.

Tiền vệ Hai Long cho biết: "Chắc chắn Lào có sự khác biệt, và tuyển Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích về đối thủ. Ban huấn luyện có những phương án về chiến thuật đối đầu với đội chủ nhà".

Hai Long cùng tuyển Việt Nam hướng tới trận thắng Lào. Ảnh: S.N

Bên cạnh đó, Hai Long đề cập tới chất lượng mặt sân thi đấu tại Lào: "Mặt sân ở đây không được tốt cho lắm nhưng tôi nghĩ đấy không phải vấn đề quá lo ngại, và các cầu thủ phải cố gắng thích nghi để tập trung vào chuyên môn".

Cũng như các đồng đội, Hai Long rất vui khi Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau gần 1 năm chữa trị chấn thương, anh nói: "Xuân Son là cầu thủ rất tốt, và khi được chơi cùng anh ấy thì những vệ tinh xung quanh được học hỏi rất nhiều. Xuân Son trở lại giúp cho tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh đáng kể".

Chiều 17/11, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Vientiane (Lào), chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11.